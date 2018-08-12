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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ordu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da selden etkilenen İkizce ilçesinde toprak altında kalan Bayram Sekmen'in ailesine taziyede bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da selden etkilenen İkizce ilçesinde toprak altında kalan Bayram Sekmen'in ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ordu'nun İkizce ilçesine geldi.

Burada Seymenli Mahallesi'ne geçerek toprak altında kalan Bayram Sekmen'in eşi Turan Sekmen ve çocuklarına başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, aileyle bir süre görüştü.

Aynı olayda kolu kırılan Turan Sekmen, Kılıçdaroğlu'na yaşadıklarını anlattı.

Ziyaret, okunan duanın ardından sona erdi.

Ziyarete CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve partililer de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu ordu sel

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