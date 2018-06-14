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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Suruç'ta AK Partililere saldırı) Seçimlerde elbette ki insanlar farklı görüşlerdedirler ve giderler kendi tercih ettikleri partiye veya kişiye oy verirler. Demokratik bir ortamda olması gereken budur ve hoşgörüyle insanla

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Suruç'ta AK Partililere saldırı) Seçimlerde elbette ki insanlar farklı görüşlerdedirler ve giderler kendi tercih ettikleri partiye veya kişiye oy verirler. Demokratik bir ortamda olması gereken budur ve hoşgörüyle insanlar düşüncelerini ifade ederler. Bir çatışma, hele hele yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir, umarız yine oradaki gerginlik sona erer."


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