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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük ile şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın Hatay'daki ailelerine ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük ile şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın ailelerini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, programı kapsamında gittiği Kırıkhan ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesinin mehteran takımı tarafından karşılandı.

Vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu, mehter takımının çaldığı 10. Yıl Marşı'nı dinledi.

Kılıçdaroğlu, ardından, 3 Kasım 2017'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bulunan babaevini ziyaret etti.

Burada baba Cuma ve anne Ayfer Küçük'e başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, şehit ailesine Türk bayrağı hediye etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında, 3 Şubat'ta terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinden Kilis hudut bölgesine düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın ailesinin Aktutan Mahallesi'ndeki evine geçti.

Kılıçdaroğlu, burada da aile yakınlarına başsağlığı dileyip, Türk bayrağı verdi.

Daha sonra Hassa ilçesine hareket eden Kılıçdaroğlu, burada ise 25 Ocak'ta İzmir'in Foça ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Rıdvan Metin'in Aktepe Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, oğlunun kabri başındaki baba Cemal Metin'e başsağlığı diledi.

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