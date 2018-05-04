"CHP Genel Başkanı mikroskopla aradı ama çatı adayı bulamadı"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,"Karşı taraf 'çatı adayı' diye adaylar oluşturmaya kalktı ama çatı yıkıldı. Esasen CHP Genel Başkanı çatı adayı bulamadı, mikroskopla aradı ama yine de bulamadı. Kendisi aday olmayıp kendi içlerinden birini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi." dedi.

Eroğlu, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'yi ziyaretinin ardından düzenlediği toplantıda, milletin adamı, kimsesizlerin kimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin adayı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihindeki en önemli seçimlerin 24 Haziran seçimleri olduğuna işaret eden Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kuvvetler ayrılığını en iyi şekilde göreceklerini vurguladı.

Eskiden yasama ve yürütmenin ayrı gibi gözüktüğünü ama bunun olmadığına değinen Eroğlu, hükümetin getirdiği tasarıların aynı şekilde geçtiğini dile getirdi.

Eroğlu, yeni sistemle milletvekillerin bağımsız olacağını, milletin hür iradesinin Meclise yansıyacağına işaret ederek, yürütmenin başında cumhurbaşkanı olunca bürokratik engellerin de kalkarak ülkenin refah seviyesinin hızla artacağını bildirdi.