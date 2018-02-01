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CHP Genel Merkezi önünde hareketli anlar! Kendini yakmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 16:29 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dolandırıldığını iddia eden heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP Genel Merkezi önünde kendini yakmaya çalıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden 250 kişinin çalıştığı atölyesinin battığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini iddia eden heykeltıraş Ragip Çiçen, içi tiner, benzin ve tüp dolu olan otomobili ile CHP Genel Merkezi önüne geldi. Hızla arabadan inen Çiçen, yanında getirdiği çaputları tutuşturdu. Olay yerinde hazır bekleyen polisler, duruma hemen müdahale etti ve çaputları söndürdü.

'KILIÇDAROĞLU GELMEZSE KENDİMİ YAKARIM'

Çiçen, daha sonra arabanın içinde bulunan tineri üzerine döküp, "Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelmezse kendimi yakarım" diye bağırmaya başladı. Yaşadığı olayları bağıra bağıra anlatan Çiçen, polisleri yaklaşmamaları için sık sık uyardı. Etraftaki vatandaşlar ise olayı şaşkınlık içerisinde izledi. Çiçen’in bir anlık dalgınlığından yararlanan görevliler, üzerine atlayarak kendisini etkisiz hale getirdi.

POLİS TRAFİĞE KAPATTI

O sırada parti binasından çıkan bir kişi ise Çiçen’e küfürler edip saldırmak istedi. Bu sırada trafik ekipleri caddeyi çift taraflı trafiğe kapattı. Polis ekipleri Çiçen’e kelepçe takarak güvenlik kulübesi içine aldı. Çiçen’in elbiseleri tiner içinde kaldığı için üstündeki kıyafetler çıkartılıp, ambulans ve itfaiyeye haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri heykeltıraş Çiçen’i hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de araba üzerinde incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi heykeltıraş Ragip Çiçen

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