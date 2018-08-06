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CHP Genel Merkezi önünde kurultay için oturma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:27 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi'nde (CHP) olağanüstü kurultaya gidilmesi için imza veren delegeler parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı.  CHP'nin Olağanüstü Kurultaya gitmesi için imza veren delegeler, 'yeterli imza toplanamadı' iddialarına ilişkin parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

CUMHURİYET Halk Partisi'nde (CHP) olağanüstü kurultaya gidilmesi için imza veren delegeler parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı.
CHP'nin Olağanüstü Kurultaya gitmesi için imza veren delegeler, 'yeterli imza toplanamadı' iddialarına ilişkin parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı. Çeşitli illerden gelen yaklaşık 15 delege, kurultay için vermiş oldukları imzalara sahip çıkmak için oturma eylemi başlattıklarını söyledi.

'KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK'
Genel merkez önünde açıklama yapan CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, şunları söyledi:
"İYİ Parti'ye grup kurmaları için 15 milletvekili veren genel başkanımız, burada 3-5-10 delegenin lafını yaparsa takdirini kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz. Korkunun ecele faydası yok. Genel başkanımıza kalmış olsa, genel başkanımız sağduyulu, kurultaya giderdi. Ama Genel Başkanımızın etrafını saran bazı koltuk sevdalısı arkadaşların, Genel başkanımızın bu kararı vermekte direttiğini görüyoruz."
CHP Ankara Kurultay Delegesi Mahmut Celal Ünsal ise oturma eyleminin demokratik bir tepki olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Yaklaşık 70 yıl önce çok partili hayata geçen İsmet İnönü, kaybettiği seçimlerden sonra 'ben kaybettim ama demokrasi kazandı' diyebilen bir liderimizdi. Bugünde 'hak, hukuk adalet' diyerek 450 kilometre yürüyen genel başkanımızın kurultaydan kaçabileceğine veya türlü bahanelerle kurultayı yapmayacağını tahmin etmiyorum. Demokrasiye inanan CHP'nin genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri, kurultay kararını bugün verecektir."

Görüntü Dökümü:

- CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık açıklama

-CHP Ankara Kurultay Delegesi Mahmut Celal Ünsal

-Oturma eyleminden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Nursima KESKİN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-

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