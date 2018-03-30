CHP Grup Başkan Vekili Özel, Berberoğlu'nu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Anayasa Mahkemesi'nden kendisinin ve bizlerin beklentisi, bir an önce Berberoğlu ile ilgili kararı açıklaması yönündedir." dedi.

Özel, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılanan ve 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından cezaevi önünde bulunan gazetecilere açıklama yapan Özel, Berberoğlu'nun moralinin yüksek olduğunu, kendisini bekleyenlere sevgi ve saygılarını ilettiğini aktardı.

Berberoğlu'nun, uzun süredir cezaevinde yatıyor oluşunun gerçek bir hak ihlali olduğunu iddia eden Özel, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde bir kez daha tescil edilecek olmasının iç huzur içindedir. Anayasa Mahkemesi'nden kendisinin ve bizlerin beklentisi, bir an önce Berberoğlu ile ilgili kararı açıklaması yönündedir. Anayasa Mahkemesi'nin son dönemlerdeki temposuna, kararlarına Enis Berberoğlu hakkında önce müebbet verilmesi sonra 23 yıla dönüştürülmesi ardından 5 yıla kadar indirilerek böyle bir cezaya hükmedilmesi her şeyin çökmesinin, casusluk suçunun çökmesinin göstergesidir. Kendisinin burada haksız yere tutulduğuna artık yargı yolunda da hepimiz şahitlik ettik. Bütün Türkiye şahitlik etti. Bütün dünya şahitlik etti. Burada yaşananlar insanlık ayıbıdır, burada içeride tutulan Enis Berberoğlu'nun şahsı değildir, halkın iradesidir, ona oy veren seçmenlerin iradesidir. Müebbet hapislik bir suçtan 25 yıla daha sonra 5 yıla indirilmesi iddiaların, yargıların çöktüğü bir noktaya gelindiğinin göstergesidir."