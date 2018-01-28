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CHP Grup Başkanvekili Altay:

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 33 dakika önce

- "Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının son günlerdeki söylem ve eylemleri Türkiye'nin selameti ve esenliği, ulusal birliğimiz açısından büyük sorunların habercisi niteliğindedir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının son günlerdeki söylem ve eylemleri, Türkiye'nin selameti ve esenliği, ulusal birliğimiz açısından büyük sorunların habercisi niteliğindedir." dedi.

Altay, TBMM Çankaya Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Başbakan Binali Yıldırım'ın "Afrin, iktidar ile muhalefeti birleştirdi." ifadelerini hatırlatan Altay, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiğini öne sürdü.

CHP'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında samimi uyarılarda bulunduğunu ifade eden Altay, "Neden rahatsız oluyor, biz anlamıyoruz. Bizim bu uyarılarımızın asıl altında yatan bir önemli nokta da geçmişteki yanlışların tekerrür etmemesidir. Geçmişte 'PKK, FETÖ, DEAŞ bizi kandırdı' diyen Erdoğan'ın yarın, öbür gün de 'ÖSO bizi kandırdı' dememesi için biz bu uyarıları yaptık." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zeytin Dalı Harekatı başladığı andan itibaren desteğini açıkladığını, buna rağmen "yerlilik ve millilik" polemiği ile eleştirilere maruz kaldıklarını anlatan Altay, "Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının son günlerdeki söylem ve eylemleri Türkiye'nin selameti ve esenliği, ulusal birliğimiz açısından büyük sorunların habercisi niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

(AA)

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