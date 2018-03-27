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CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tanış vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 01:32 | Son Güncelleme

CHP Büyükçekmece Belediyesi Grup Başkanı Coşkun Tanış Rumeli kafede iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahlı çatışmada yaralandı

CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tanış vuruldu

CHP Büyükçekmece Grup Başkanı Coşkun Tanış ile Başkan Vekili Ahmet Şahin iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isterken Coşkun Tanış ayağından vuruldu. Başkan Vekili Ahmet Şahin ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Silahlı saldırı sonucu CHP'li Başkan ve arkadaşları dahil 4 kişi yaralandı.

Tanış ve arkadaşlarının tedavisi Büyükçekmece Kolan Hospital’de sürüyor.

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Büyükçekmece Belediyesi CHP Coşkun Tanış Son dakika Silahlı kavga

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