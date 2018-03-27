CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tanış vuruldu

CHP Büyükçekmece Grup Başkanı Coşkun Tanış ile Başkan Vekili Ahmet Şahin iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isterken Coşkun Tanış ayağından vuruldu. Başkan Vekili Ahmet Şahin ise olaydan yara almadan kurtuldu.
Silahlı saldırı sonucu CHP'li Başkan ve arkadaşları dahil 4 kişi yaralandı.
Tanış ve arkadaşlarının tedavisi Büyükçekmece Kolan Hospital’de sürüyor.
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