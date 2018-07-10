CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yeni kabineyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Altay, Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK'nın, çok tartışılacak, hukuk garabeti olduğunu söyledi. CHP'li vekil, bu KHK'da Meclis'ten alınan yetkinin çok aşıldığını, demokrasi, hukuk adına bir utanç ve ibret vesikası taşıyacak hususların yer aldığını belirtti.
Altay, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın, Harcırah, Taşıt, Devlet İhale, Kamu Konutları, Kamu İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri kanunlarından muaf olduğuna dikkati çekerek, bunun, 'kabile devletlerinde bile yapılmayacak bir iş' olduğunu kaydetti.
Açıklanan kabineyle, AK Parti ve kadrolarının, bunca emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli siyasi kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğinin görüldüğünü öne süren Altay, 'kabine' diye adlandırılan kadronun, siyasi kadro değil, özel hukuka ve aile hukukuna dayalı bir kadro olduğunu iddia etti.
Altay, dün açıklanan bakanlar kurulunu, müsteşarlar kurulu olarak değerlendirmek gerektiğini, yürütmenin 16-17 kişiden değil bir kişiden oluşacağını savundu.
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