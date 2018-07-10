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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yeni kabineyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklanan kabineyle, AK Parti ve kadrolarının, bunca emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli siyasi kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğinin görüldüğünü öne süren Altay, 'kabine' diye adlandırılan kadronun, siyasi kadro değil, özel hukuka ve aile hukukuna dayalı bir kadro olduğunu iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yeni kabineyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Altay, Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK'nın, çok tartışılacak, hukuk garabeti olduğunu söyledi. CHP'li vekil, bu KHK'da Meclis'ten alınan yetkinin çok aşıldığını, demokrasi, hukuk adına bir utanç ve ibret vesikası taşıyacak hususların yer aldığını belirtti.

Altay, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın, Harcırah, Taşıt, Devlet İhale, Kamu Konutları, Kamu İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri kanunlarından muaf olduğuna dikkati çekerek, bunun, 'kabile devletlerinde bile yapılmayacak bir iş' olduğunu kaydetti.

akp

AK PARTİ KADROLARINA ÖVGÜ

Açıklanan kabineyle, AK Parti ve kadrolarının, bunca emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli siyasi kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğinin görüldüğünü öne süren Altay, 'kabine' diye adlandırılan kadronun, siyasi kadro değil, özel hukuka ve aile hukukuna dayalı bir kadro olduğunu iddia etti.

Altay, dün açıklanan bakanlar kurulunu, müsteşarlar kurulu olarak değerlendirmek gerektiğini, yürütmenin 16-17 kişiden değil bir kişiden oluşacağını savundu.

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CHP akp ak parti Engin Altay

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ne yapsan beğenmez bunlar
Saçmalama kapasiteleri sınır tanımıyor. Sürekli yenilmek ve umutsuzluk bunları bu hale getirdi...
SİZİN NİYE İKTİDAR OLAMADĞINIZ BELLİ OLMUYOMU?
ERDOĞAN KEŞKE SİZE DANIŞSAYDI KİMİ NE YAPACAĞINI?
ZORUNA GİTMESİN ŞEREFİNİZE İZMİRDE 101 TOP ATIŞI YAPILDI ŞEREFİNE TAYİP DİŞYENLERE GELSİN ÜZÜLMEYİN DİYİCEM AMA HASETİNİZDEN KUDURUYORSUNUZ ÜZÜLÜN YA 9 SEÇİM KAYBETMİŞ BU KEMALE 10 CU GARATİ SİZ ÜZÜLMEYİNDE KİM ÜZÜLSÜN HAHHAZUHAHA
Hanedan.Yazık bu ülkeye.
yok artık daha neler bu chp tayfasının başına güneş mi geçti nedir? hayır olsun inşallah
Biz bedevi olduk. Yalan talan ihtişam için şart.
aferin bukemediginiz bileği opeceksiniz
Yazının başlığı ile içeriği birbirinin tersi. Adam övmüyor, eleştiriyor. Amaç ne?
Ben sizin ağanızım, ben ne dersem o olur. Kabine ile kabile arasındaki ince çizgi.
koskoca bir asırlık çınar c h p ye bakın kimler burada siyaset yapıyor. yazıklar olsun ortaya bir maymun salmış lar özgür özel diye inanın görünce utanıyorum bunlar 20 _30_yıl önceleri c h p nin önünden geçemezken şimdi c h p de söz sahibi olmuş vay anam vayyy sizlere yemin olsun sizler adam gibi kadrolaşma devletleşme halklaşma yapamadıgınız sürece her seçimde bir önceki seçimi arattırır bunu bilin. ve bir an önce bu vatana hahinlik yapanlardan aranıza mesafeyi koymadıkça dahada zor durumlarda kalacaksınız demesi benden.
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