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CHP heyeti Gülen'in iade dosyasını inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:33 | Son Güncelleme

CHP heyetinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyalarına ilişkin Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi 5 saat sürdü - CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: - "Çok yönlü bir çalışma yaptık. Oradaki dosyaların usulüne dönük olarak bazı incelemelerde bulunduk"

CHP heyetinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyalarına ilişkin Adalet Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşme 5 saat sürdü.

Adalet Bakanlığı ek hizmet binasına gelen CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'tan oluşan heyet yetkililerle görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yaklaşık 5 saat boyunca Fetullah Gülen'in ABD'den iade edilmesine dönük olarak yapılan talepname ve dosyaları incelediklerini söyledi.

Bir rapor hazırlayacaklarını ve bu raporu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ileteceklerini belirten Emir, "Bu çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili paylaşacağımız bilgi bu kadar. Şu anda oradaki çalışmanın ayrıntısıyla ilgili bilgi vermeyeceğiz. Çünkü bu çalışmayı Muharrem İnce ve Genel Başkanımız adına yaptık. Dolayısıyla raporu onlara vereceğiz." diye konuştu.

Murat Emir, çalışmanın nasıl geçtiğiyle ilgili soruya karşılık, "Çok yönlü bir çalışma yaptık. Oradaki dosyaların usulüne dönük olarak bazı incelemelerde bulunduk. Neyi aradığımızı biliyorduk, dolayısıyla yeterli bir çalışma yaptık." cevabını verdi.

Avukat Erol Aras da 27 klasör incelediklerini aktardı.

Toplantıya olabildiğince Adalet Bakanlığının üst düzey bürokrasisinin katıldığını aktaran Aras, "Biz tarafsız hukukçular olarak bütün incelenmesi gereken dosyaları inceledik. Sayın vekilimizin de belirttiği gibi notlarımızı toparladık o çalışmaları tamamladıktan sonra raporumuzu yazacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de burada niyetlerinin açık aramak olmadığını söyledi.

Amaçlarının Türk halkını aydınlatmak olduğunu vurgulayan Hakverdi, şunları kaydetti:

"Toplantıda, Adalet Bakan Yardımcısı, Müsteşar, ilgili genel müdür ve bu konuyu takip eden hakim arkadaşlarımız ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz vardı. Onlar bütün dosyaları sundu. Biz çok ayrıntılı inceleme yaptık. Dördümüz de hukukçuyuz. Buraya iki tarafsız hukukçu getirdik. Çok güzel, hukuki ve ayrıntılı bir rapor düzenlemek gibi bir görevimiz var. Bu görevi ifa ettikten sonra da bütün kamuoyuyla gerekeni paylaşacağız."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Heyeti FETÖ Fetullah Gülen iade

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