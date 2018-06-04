CHP heyeti Gülen'in iade dosyasını inceledi

CHP heyetinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyalarına ilişkin Adalet Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşme 5 saat sürdü.

Adalet Bakanlığı ek hizmet binasına gelen CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'tan oluşan heyet yetkililerle görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yaklaşık 5 saat boyunca Fetullah Gülen'in ABD'den iade edilmesine dönük olarak yapılan talepname ve dosyaları incelediklerini söyledi.

Bir rapor hazırlayacaklarını ve bu raporu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ileteceklerini belirten Emir, "Bu çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili paylaşacağımız bilgi bu kadar. Şu anda oradaki çalışmanın ayrıntısıyla ilgili bilgi vermeyeceğiz. Çünkü bu çalışmayı Muharrem İnce ve Genel Başkanımız adına yaptık. Dolayısıyla raporu onlara vereceğiz." diye konuştu.

Murat Emir, çalışmanın nasıl geçtiğiyle ilgili soruya karşılık, "Çok yönlü bir çalışma yaptık. Oradaki dosyaların usulüne dönük olarak bazı incelemelerde bulunduk. Neyi aradığımızı biliyorduk, dolayısıyla yeterli bir çalışma yaptık." cevabını verdi.