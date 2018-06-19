CHP heyeti Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Kapalıçarşı dediğimiz zaman sadece 3 bin 600 dükkanla sınırlı bir çarşıdan söz etmiyoruz. Bütün İstanbul'u etkileyen bir yapıdan söz ediyoruz. Türkiye ve İstanbul'un hak ettiği değeri vereceğiz. Bunu ayakları yere basan bir proje olarak şekillendiriyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde de bunu bütün Türkiye ile paylaşacağız." dedi.
Hamzaçebi, milletvekili adayları ve CHP Fatih İlçe Örgütü ile Kapalıçarşı Esnafları Derneği'ni ziyaret etti, esnafla selamlaştı.
Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkan Yardımcısı Suat Metin, Hamzaçebi ve CHP heyetiyle yaptıkları toplantıda, Tarihi Yarımada ve Kapalıçarşı esnafının sorunlarını aktardı.
Hamzaçebi, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu, kente bu özelliği de Tarihi Yarımada'nın verdiğini ifade ederek, "3 imparatorluğa başkent olmuş İstanbul, 3 imparatorluğun izlerini, mimari izlerini, kültürel eserlerini Tarihi Yarımada'da barındırmaktadır. Tarihi Yarımada, 1995 yılında bütünüyle sit alanı ilan edilmiştir. 1985 yılında Tarihi Yarımada'daki 4 bölge Birleşmiş Milletler tarafından korunması gerekli dünya kültür varlığı olarak tanımlanmış ve dünya kültür mirası listesine kaydedilmiştir." diye konuştu.
İstanbul'un 21. yüzyıl insanına doğu ve batı medeniyetlerinin bir arada yaşadığı bir kent olarak güzel bir sentez sunduğunu anlatan Hamzaçebi, Kapalıçarşı'nın İstanbul için çok önemli bir değer olduğunu anlattı.
Kapalıçarşı'nın önemine işaret eden Hamzaçebi, şunları kaydetti:
"3 bin 600 dükkanın olduğu bir çarşıdan söz ediyoruz. Ama bu çarşı son yıllarda can çekişiyor. 3 bin 600 dükkanın sık sık el değiştirdiği bir çarşıdan söz ediyoruz. Bu çarşı eskiden sadece kuyumcuların olduğu bir çarşıydı. Kuyumcular yeterli iş yapamadığı için esnaf dükkanı devretmiş. Bir çarşıda iş yerleri sürekli olarak el değiştiriyorsa işler iyi gitmiyor demektir. Esnafı dinledik, 'İşler nasıl?' diyorum, 'Kötü.' diyor.
İstanbul'un turist sayısı Türkiye'nin turist sayısındaki azalmaya paralel olarak azalıyor. İstanbul'a 2014 yılında 11,8 milyon turist gelirken, geçen yılki rakam 11 milyonun altında kalmıştır. Türkiye'de turizm geliri düşmüştür. 2014 rakamlarına daha ulaşılamadı. Yavaş yavaş 2014 rakamlarına yaklaşıyoruz, bekli 2018 yılında Türkiye 2014 yılı turizm rakamlarını yakalayacak. ama ziyaretçi sayısıyla bunu yakalayacak. Kişi başına düşen turizm harcamasında ve turizm gelirinde bu rakam yakalanamayacak. Türkiye artık ucuz turizm ülkesi oldu. Kişi başına turist harcaması 2014 yılında 800 doların üzerindeyken, geçen yıl bu rakam 680 dolara düşmüştür. Hem dolar karşısında Türk lirasının değer kaybı hem de Türkiye'nin ucuz turizm ülkesi olarak tanınmaya başlaması bu soncu yaratmıştır."
Hamzaçebi, Tarihi Yarımada'nın özel bir statüye sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Buraya ayrı bir yönetimi kanunla mutlaka kuracağız. Burası ayrı bir yönetim olacak, ayrı bir güvenlik teşkilatı olacak. Ayrı bir yönetim sistemi olacak.
Kapalıçarşı dediğimiz zaman sadece 3 bin 600 dükkanla sınırlı bir çarşıdan söz etmiyoruz. Bütün İstanbul'u etkileyen bir yapıdan söz ediyoruz. Türkiye ve İstanbul'un hak ettiği değeri vereceğiz. Bunu ayakları yere basan bir proje olarak şekillendiriyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde de bunu bütün Türkiye ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
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