CHP heyeti Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Kapalıçarşı dediğimiz zaman sadece 3 bin 600 dükkanla sınırlı bir çarşıdan söz etmiyoruz. Bütün İstanbul'u etkileyen bir yapıdan söz ediyoruz. Türkiye ve İstanbul'un hak ettiği değeri vereceğiz. Bunu ayakları yere basan bir proje olarak şekillendiriyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde de bunu bütün Türkiye ile paylaşacağız." dedi.

Hamzaçebi, milletvekili adayları ve CHP Fatih İlçe Örgütü ile Kapalıçarşı Esnafları Derneği'ni ziyaret etti, esnafla selamlaştı.

Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkan Yardımcısı Suat Metin, Hamzaçebi ve CHP heyetiyle yaptıkları toplantıda, Tarihi Yarımada ve Kapalıçarşı esnafının sorunlarını aktardı.

Hamzaçebi, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu, kente bu özelliği de Tarihi Yarımada'nın verdiğini ifade ederek, "3 imparatorluğa başkent olmuş İstanbul, 3 imparatorluğun izlerini, mimari izlerini, kültürel eserlerini Tarihi Yarımada'da barındırmaktadır. Tarihi Yarımada, 1995 yılında bütünüyle sit alanı ilan edilmiştir. 1985 yılında Tarihi Yarımada'daki 4 bölge Birleşmiş Milletler tarafından korunması gerekli dünya kültür varlığı olarak tanımlanmış ve dünya kültür mirası listesine kaydedilmiştir." diye konuştu.