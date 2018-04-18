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Ankara kulislerini hareketlendiren haber! CHP heyeti YSK Başkanı ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 23:34 | Son Güncelleme

CHP heyeti bugün saat 15.30'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan'ı ile görüşecek.

Ankara kulislerini hareketlendiren haber! CHP heyeti YSK Başkanı ile görüşecek

Habertürk TV'nin aktardığı son dakika bilgisine göre; CHP heyeti bugün saat 15.30'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan'ı ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "2018 demokrasi yılı olacak. Hazırız, kazanacağız." ifadesini kullanmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile gerçekleşen görüşmenin ardından seçim tarihini duyurdu.

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CHP erken seçim Yüksek Seçim Kurulu YSK

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