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CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu yanan hastaneyi ziyaretinde yaralıya müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:14 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından olay yerine geldi.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu yanan hastaneyi ziyaretinde yaralıya müdahale etti

Enver ALAS-Harun UYANIK-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından olay yerine geldi. Kendisi doktor olan Kaftancıoğlu, hastaneden çıkarılan hastalara sağlık ekipleri ile birlikte müdahale etti.

(FOTOĞRAF)

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu yanan hastaneyi ziyaretinde yaralıya müdahale ettiCHP İl Başkanı Kaftancıoğlu yanan hastaneyi ziyaretinde yaralıya müdahale etti

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