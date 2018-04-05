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CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU YANGIN ÇIKAN HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 22:44 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.  Canan Kaftancıoğlu hastane çıkışında açıklama yaptı.

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Canan Kaftancıoğlu hastane çıkışında açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Şu anda sorulacak çok şey var ama zamanı değil. Şu anda en büyük dileğimiz hastaneden bir ölü ve yaralının çıkmamış olması. Bütün hasta ve hasta yakınlarının tahliye edildiği söyleniyor. Oldukça geniş çaplı bir yangın var. Yangın sonrasında can kaybı ve herhangi bir yaralı olmadığını teyit ettikten sonra bu daha öncede olan ve şimdi tekrarlanan yangınla ilgili soracaklarımız var. Bir daha olmaması için neler yapılabileceğini sonrasında konuşacağız" dedi.

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