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CHP İl Başkanı Sarı: Balıkesir’de daha çok belediyeyi alacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:35 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde partililerle buluşan CHP İl Başkanı Serkan Sarı, "Partimizin içinde ayrışma yapan, hizipçilik yapan kişilerin isimlerini tartışanlarla değil, sorunlarımızı tartışan insanlarla yürüyeceğiz" dedi.

CHP İl Başkanı Sarı: Balıkesir’de daha çok belediyeyi alacağız

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde partililerle buluşan CHP İl Başkanı Serkan Sarı, "Partimizin içinde ayrışma yapan, hizipçilik yapan kişilerin isimlerini tartışanlarla değil, sorunlarımızı tartışan insanlarla yürüyeceğiz" dedi.
CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, beraberinde milletvekilleri Ahmet Akın, Ensar Aytekin, Fikret Şahin'le birlikte Ayvalık ilçesinde partililerle buluştu. CHP İlçe binasındaki toplantıya Ayvalık’ın CHP’li Belediye Başkanı Rahmi Gençer de katıldı. Geçen seçimdeki çalışmalarından dolayı partililere teşekkür eden Serkan Sarı, iktidarı kaybettiklerini ancak yerelde iktidar olmak istediklerini söyledi. Hata ve eksikleri belirleyip bundan sonraki çalışmaları ona göre planlayacaklarını söyleyen Sarı, "Geçmişe sünger çekelim demiyorum, geçmişteki hatalarımızdan ders alalım istiyoruz” dedi.
'SANDIKLARI TEK TEK ANALİZ EDİYORUZ'
CHP’nin Ayvalık’ta önemli bir başarı elde ettiğini belirten Sarı, oy oranlarının yüksek olmasına rağmen kayıplarda yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:
"Nitelikli, doğru analizler yaparak bu hatamızı bir daha tekrar etmemek üzere bitirmek istiyoruz. İktidarı kaybetmiş olabiliriz ama yerelde iktidarı alarak sosyal demokrasiyi benimsemiş, hak, hukuk, adalet diyen sizlerin konfor alanlarını genişletebilmek için Balıkesir’de çok daha fazla belediyeyi alacağız. Partimizin içinde ayrışma yapan, hizipçilik yapan kişilerin isimlerini tartışanlarla değil, sorunlarımızı tartışan insanlarla yürüyeceğiz. İsimleri tartışarak sonuç alamayız. İsimleri tartışanlardan CHP’ye gelecek yoktur. Sorunumuzun çözümü sandıktan geçiyor. Bizim Ayvalık’ta artı bir oya ihtiyacımız var. 20 ilçemizde de bunu yapacağız."
‘AYVALIK, CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKTI’
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise CHP’yi Ayvalık şekliyle bütün Balıkesir’e yaymak istediklerini belirtti. Başka yöre ve illerden gelen insanların CHP’li belediye sayesinde Ayvalık’ta nefes aldığını ifade eden Akın, “Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Buraya ne zaman gelsek bir aktivite var. En büyük ihtiyacımız olan şey birlikteliğimizi kazanacağız. Ayvalık Cumhuriyet’e sahip çıktı. Ayvalık’ı yüzde 100 kazanacağız. Birbirimizi çok sevmemiz lazım. Biz bir aileyiz. Ayvalık gibi bir yerde değerlerimize başkanlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Büyükşehri kazanmak zorundayız, büyükşehri kazanmamızı engelleyecek kim varsa temizleyeceğiz. Adamlar para pul veriyor, biz vaat veriyoruz. Hep beraber olalım, bunlara nasıl CHP oluyor gösterelim” diye konuştu.
Toplantı sonrası İl Başkanı Serkan Sarı, milletvekilleri ve Başkan Gençer, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

CHP İl Başkanı Sarı: Balıkesir’de daha çok belediyeyi alacağızCHP İl Başkanı Sarı: Balıkesir’de daha çok belediyeyi alacağızCHP İl Başkanı Sarı: Balıkesir’de daha çok belediyeyi alacağız

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