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CHP il başkanından olağanüstü kurultay çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

 CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, CHP’nin Muharrem İnce’nin genel başkan adaylığında olağanüstü kurultaya gitmesi çağrısı yaptı.

CHP il başkanından olağanüstü kurultay çağrısı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, CHP’nin Muharrem İnce’nin genel başkan adaylığında olağanüstü kurultaya gitmesi çağrısı yaptı.
CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Başkan Akbulut açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Genel başkanımız ‘kendi içimizde değerlendirilir’ diye istifa etmeme yolunu tercih etti. Şahsımın
görüş bildireceği her ortamda açıklayacağım görüşü buradan herkese söylüyorum. Biz kaybetmedik henüz yeni başladık ve bir lider kazandık. Genel başkanımıza görev süresi içerisinde partimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce’nin 50 günde yükselttiği çıtayı bir sonraki seçimlere kadar iktidar seviyesine çıkarması için sadece kendisinin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultaya gitmeliyiz.”

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CHP il başkanından olağanüstü kurultay çağrısıCHP il başkanından olağanüstü kurultay çağrısı

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