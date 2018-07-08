CHP İl Başkanlığı önünde eylem

Çağatay KENARLI-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) Bir grup CHP'li genç değişim talebiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılanlar, 'Gençlik gelecek gelecek özgürleşecek' şeklinde slogan atarak, 'Cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönelim', 'Koltuk sevdasının bu partide yeri yoktur' ve 'CHP'de değişim Türkiye'de değişim' yazılı dövizler taşıdı.
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Grup adına açıklamayı CHP Uşak Gençlik Kolları Başkanı Turan Özsoy yaptı. Özsoy, "Değişimle bir kişiyi bir ismi işaret etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardan süre gelen yapısal problemlerine çözüm olacak program değişikliği ve kadro değişikliğine işaret ediyoruz" diye konuştu. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
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