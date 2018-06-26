CHP İl Başkanlığı önünde protesto

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup, parti yönetimini protesto etti.

Sosyal medya üzerinden organize oldukları öğrenilen ve Beyoğlu'ndaki İl Başkanlığı binasının önünde bir araya gelen grup, "Yönetim istifa" ve "Başkan İnce" şeklinde slogan attı.

Bina önünde bir süre bekleyen grup daha sonra dağıldı.

