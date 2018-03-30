CHP ilçe başkanı hakkındaki hapis cezası onandı

CHP'nin Yozgat'ın Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, hakkında verilen mahkeme kararının onanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 30 Mart 2014'te yapılan mahalli idareler seçimleri öncesi, AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Hamdi Erdal ile ilgili bildiri dağıttığı ileri sürülen Peker hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Peker, suçlama nedeniyle hakkında Boğazlıyan Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada 2015'te 2 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezanın Yargıtay tarafından onanması üzerine Peker, Boğazlıyan L Tipi Cezaevine konuldu.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Başkanı Peker'in 2015'te verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması sonucu cezaevine konulduğunu söyledi.