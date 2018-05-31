"CHP, inşallah bu süreçlerden bir kez daha ders çıkartır"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa Mahkemesinin CHP'nin seçim ittifakı yasası başvurusunu reddine ilişkin, "Haklı olarak Anayasa Mahkemesi, 'Masada oturmuş memurun takdiri ile vatandaşın hakkını geçerli veya geçersiz sayma olamaz.' Bu gerekçe ile reddetti." dedi.
Yazıcı, Rize'nin İkizdere ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlattı.
Anayasa Mahkemesinin büyük bir hassasiyetle talebi incelediğini belirten Yazıcı, "Sonuçta hukuksal kriterleri dikkate almak suretiyle Cumhuriyet Halk Partisinin taleplerinin tümünün reddine karar verdiğini duyduk. Zaten böyle olacağını tahmin ediyorduk. Hukukçu kimliğimle söylüyorum ama karar açıklanmadan önce bir beyanda bulunmamaya özen gösterdim." ifadesini kullandı.
Yazıcı, yapılan düzenlemenin başlığının seçim ittifakı ve güvenliğine yönelik olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Biz güvenliği esas alan bir düzenleme yapmışız. Bunu anayasaya aykırı diye götürüyor. Bunlardan bir tanesi, oy pusulasının arkasında sandık kurulunun mührünün olmaması halinde pusula YSK filigranlı ise geçerli sayılır. Bir yasal düzenleme getirilmiş. Bunun anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Böyle bir şey mümkün değil. Teknoloji gelişti, ilerledi. Filigranlı kağıt demek; paraların üzerindeki gibi taklit edilmesini engelleyici uygulama demektir. Haklı olarak Anayasa Mahkemesi, 'Masada oturmuş memurun takdiri ile vatandaşın hakkını geçerli veya geçersiz sayma olamaz.' Bu gerekçe ile reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef yapılan düzenlemeleri hukuksuz açıdan kritiğini yapmadan 'Bunu kim yaptı?' diyerek 'Mecliste AK Parti çoğunluğunun onayı ile mi meclisten geçmiş?' mantığından hareketle hemen hemen her konuyu Anayasa Mahkemesine götürüyor. Bu yargı ekonomisine de aykırıdır."
Yargının önünde çok önemli konuların olduğuna işaret eden Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Seçime ilişkin olunca Anayasa Mahkemesi buna öncelik veriyor, bunu karara bağlıyor ama hukuksal bağlantısı bulunmayan konuları Anayasa Mahkemesinin önüne götürmemiş olsaydı eminim ki Anayasa Mahkemesi gündeminde bulunan çok daha önemli bir konuları ele alıp o konularda karar verecekti. Dolayısıyla CHP'nin bu tarzı Anayasa Mahkemesinin gündeminde yer alan, vatandaşların hak özgürlükleriyle ilgili daha önemli konularında görüşülmesini öteliyor, engelliyor, geriye bırakıyor. Düşünün, Anayasa Mahkemesi seçimlerden önce bu konuyu görüşüp karara bağlayamamış olsaydı; Bu sefer denecekti ki; 'Efendim kasıtlı yapıyor.' Haliyle gündemi değiştiriyor. Önemli konuları geriye itiyor, bunlara öncelik verip karara bağlıyor."
Hayati Yazıcı, kararın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:
"CHP, inşallah bu süreçlerden bir kez daha ders çıkartır ve çıkartması gerekir. Hukuk önemli ama hukuk devletinde kişilere, kurumlara, siyasi partilere anayasaya aykırılık konusunda verilmiş başvuru hakkını da suistimal etmeden kullanmak gerekiyor. CHP'liler konuştuğunuz zaman aşağı yukarı Anayasa Mahkemesine taşıdıkları konuların anayasaya aykırı olmadıkları kanısına vardı kendileri ama iş olsun diye mahkemeye taşınmış."
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