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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan ortak basın açıklaması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 15:45 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın partisinin il başkanlarıyla, yaşanan sürece dair ortak basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan ortak basın açıklaması çağrısı

Kaftancıoğlu, basın açıklamasının yarın saat 11.00'de Ankara İl Başkanlığında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bunun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması olup olmayacağına ilişkin Kaftancıoğlu, "Biz yarın il başkanları olarak ne yazık ki kamuoyunda bu kadar nahoş bir şekilde, algılar üzerinden yürütülen sürece dair açıklama yapacağız." dedi.

Detayları il başkanları olarak bir araya geldiklerinde açıklayacaklarını belirten Kaftancıoğlu, "Toplantımız, yaşanan sürece dair, süreçte il başkanları olarak kamuoyuna ve parti örgütlerine sorumluluğumuz gereği bir bilgilendirme olacak." ifadesini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu, toplantıya tüm il başkanlarının katılıp katılmayacağı yönündeki soruya da, "Bana sayı gelmedi ancak il başkanlarımızın tamamı davetlidir. Kimlerin katılıp katılmayacağını yarın hep birlikte göreceğiz." yanıtını verdi.

KURULTAY İSTEYENLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Basın toplantısı yeri ve saatini Twitter üzerinden de duyuran Canan Kaftancıoğlu'na olağanüstü kurultay için imza toplayan muhalif kanadın tepkisi ise gecikmedi.

İmza toplayanların sözcülüğü görevinde bulunan CHP PM Üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebinin, tabanın ve örgütlerin sesi olduğunu bildirdi.

Usluer, "Bu süreci 'savaş' olarak tanımlamak, il başkanlarını 'demokrasi' adına Ankara'ya basın toplantısına davet etmek demokratik bir süreci engelleme girişimidir. Birleştirmez, böler." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Canan Kaftancıoğlu CHP Gaye Usluer

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Atatürk'ün partisi pkk sempatizanları tarafından işgal altında
hani kk oglu yatıp kalkıp demokrasi diye söyleniyordu nerede senin demokrasin delegenin önü kesmeye çalışıyorsun kk da demokrasinin d yok zaten demokrasi işine gelmez
Gitmediniz gitti yapıştınız koltuklara ama yakında ince ince yol alacaksınız.
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