CHP İSTANBUL İL BAŞKANI  KAFTANCIOĞLU'NDAN SEÇİM AÇIKLAMASI

* CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu;
"İstanbul'da 19.45 itibarıyla 28 bin 825 sandıktan 7 bin 144 sandık açılmış. Yüzde 43,55 Muharrem İnce, yüzde 44,95 Recep Tayyip Erdoğan. Sistemdeki oy oranımız budur"
Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,(DHA)
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Sandıklarımızdan gelen sonuçları anbean takip ediyoruz. Sandık başında halkımız, örgütlerimiz oylarına zaten sahip çıkıyorlar. İlçe seçim kurullarında da sonuçları takip edip, oylarımızı orada takip edecekler" dedi.
Oy oranlarına ilişkin CHP'nin sistemine gelen verileri paylaşan Kaftancıoğlu, "İstanbul'da 19.45 itibarıyla 28 bin 825 sandıktan 7 bin 144 sandık açılmış. Yüzde 43,55 Muharrem İnce, yüzde 44,95 Recep Tayyip Erdoğan. Sistemdeki oy oranımız budur" diye konuştu. Kaftancıoğlu, belirli aralıklarla sonuçları açıklamaya devam edeceklerini ifade etti.
Görüntü dökümü:
-------------
-Kaftancıoğlu'nun açıklaması
-Genel ve detaylar
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum