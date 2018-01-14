CHP İstanbul İl Başkanlığına Kaftancıoğlu seçildi

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan kongreye çok sayıda partili katıldı. 643 delegenin oy kullandığı kongrede, Canan Kaftancıoğlu'nun yer aldığı mavi liste 325, mevcut il başkanı Cemal Canpolat'ın beyaz listesi ise 318 oy aldı.

Oylama sonucunun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Kaftancıoğlu, teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

''Örgütümle kazanacağım demiştim ve öyle oldu. İyi ki varsınız, hepimiz çok çalıştık, çok yorulduk. Güzel organize ettiği için Cemal Canpolat ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz ne demiştik, söylediğimiz şeyi yapacağız, yapmayacağımız şeyi de söylemeyeceğiz diye, şimdi şunu söylüyorum. Bu salondan el ele çıkıp AK Parti faşizmini yok etmeye gideceğiz. İnandığınız ve güvendiğiniz için saygıyla selamlarım.''

Bu arada, salonda fenalaşan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

(AA)