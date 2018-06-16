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CHP İstanbul İl Başkanlığında bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:18 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: - " 'Asıl bayramı 25 Haziran ya da 9 Temmuz'da yapmak üzere...' diyorum. Çünkü bu bayram en geç 9 Temmuz'da yapacağımız bayramın provası olacaktır"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, '' 'Asıl bayramı 25 Haziran ya da 9 Temmuz'da yapmak üzere...' diyorum. Çünkü bu bayram en geç 9 Temmuz'da yapacağımız bayramın provası olacaktır." dedi.

CHP İl Başkanlığındaki bayramlaşma törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, milletvekilleri, milletvekili adayları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve üyeler katıldı.

Törende konuşan Kaftancıoğlu, bayramların partilileri bir araya getirmeye vesile olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

'' 'Asıl bayramı 25 Haziran ya da 9 Temmuz'da yapmak üzere...' diyorum. Çünkü bu bayram en geç 9 Temmuz'da yapacağımız bayramın provası olacaktır. Buna hepinizin inandığını da görüyorum. İlk günden itibaren 'maya tuttu' demiştim. Örgütümüzde de bunu hissediyoruz. İstanbul dışında gittiğim her yerde hepimiz adına gururla duyduğum bir cümle var. Diğer şehirler 'biz İstanbul'u takip ediyoruz, izliyoruz ve İstanbul'dan aldığımız enerjiyle burada çalışmalarımızı yürütüyoruz' diyorlar. İstanbul'da birlikte yaptığımız her şey sadece İstanbul için değil, Türkiye için çok büyük anlam ifade ediyor.''

Konuşmanın ardından partililer bayramlaştı.

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