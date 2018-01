CHP İstanbul İl Kongresi

"Bakın, 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum size. Büyümenin yüzde 11,1 olduğu söylenen Türkiye'den söz ediyorum size. 179 milyar dolar faizin dışarıya ödendiği bir Türkiye'den söz ediyorum size. 620 milyar liralık faizin bir grup, bir avuç rantiyeye ödendiği bir Türkiye'den söz ediyorum size. Bir gencecik vatandaşımız, bir işçimiz üzerine akaryakıtı döküyor, kibriti vuruyor, 'Ben geçinemiyorum.' diyor. Gazetelere baktım birinci sayfada yer alır mı diye, birinci sayfada bile yer almadı. Neden? Korkudan, baskıdan. Bunu yaparsak acaba saraydaki zat üzülür mü? O işçi kardeşime söyleyeyim, kardeşim Meclis'e niye geldin? Zaten Meclis'in fonksiyonu büyük ölçüde bitti, git sarayın önünde yaksana kendini. Git orada yak belki alevini görür o. Alevini görür, şöyle yorum yapar, 'Beni çok seviyor kendisini ateşe verdi' öyle diyecek." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, saydam bir Türkiye'den yana olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çıktı, konuştular, dediler ki 'Efendim Suriyeliler için 30 milyar dolar para harcadık.' Hadi Türkiye'de söyledi, birkaç sefer atmıştır, bir şey olmaz ama çıktı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeliler için 30 milyar dolar para harcandığını söylediler. Ben de çıktım, 30 milyar doları kime harcadın? 30 milyar dolar Suriyeliler için harcansa hepsinin evi barkı olurdu, hepsi keyif içinde yaşardı ama bakıyorum sokaklarda Suriyeli çocuklar dilenci. Asgari ücretin çok altında çalışıyorlar. Ne oldu bu 30 milyar dolar, nereye gitti? Hala cevabını alamamışım. Bir daha soracağım, gittiğiniz her yerde söyleyin... 30 milyar dolar Suriyeliler için harcanmış diyorlar. Nereye harcandı bu para, hangi Suriyeliler için harcandı? Biz bilmiyoruz, bizi bir götürün, gezdirin, bakın deyin ki 'Suriyeliler için 30 milyar dolar harcadık, bakın bunlar keyif içinde yaşıyorlar, hepsi huzur içinde yaşıyor. Hiç kimsenin çocuğu dilenmiyor. O sokaklarda dilenen çocuklar bizim çocuklarımız, Suriyelilelerin çocukları değil.' desinler. Diyemiyorlar o nedenle saydam bir devlet istiyoruz. Her kuruşun hesabını veren bir hükümet istiyoruz. Bizim siyaset anlayışımız, her kuruşun hesabını millete vermek. Her kuruşun hesabını verdiğiniz zaman başınızı yastığa rahat koyarsınız. Onlar ne yapıyor? Bırakın rahat uyumayı aynı odada bile uyuyamıyorlar. Her gece birden fazla oda değiştiriyorlar. Ya birisi gelir beni öldürürse, ya birisi gelir suikast düzenlerse. Bu anlayışla devlet mi yönetilir? Bu anlayışla hükümet mi yönetilir? Korkunun egemen olduğu bir siyaset anlayışında demokrasi, özgürlük, insan hakları olmaz. Bunun mücadelesini vereceğiz."