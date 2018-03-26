Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin," Bizim ittifakımız 'Baba Ocağı ittifakı'. Baba Ocağı İttifakı'yla bütün barajları yıkacağız. Onun için kimse ittifak falan aramasın. Takdir edersiniz ki, bugünkü bütün siyasi partilerin anası, babası Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Perpa Ticaret Merkezi'ndeki esnaf ve yöneticileri ziyaret etti. Tekin, ticaret merkezinde bulunan toplantı salonunda Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin, B Blok Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir ve Nihat Sarayönü ile birlikte esnaf ve yöneticilerin sorunlarını dinledi. Toplantı salonunda esnaf ve yöneticilerle bir araya gelen Tekin, Perpa'nın her sektörün yaşam alanı bulduğu ve ticaret yaptığı bir alan olduğunu belirterek, "Türkiye'deki ticaretin durumunu öğrenmek istiyorsanız Perpa'ya, Kapalıçarşı'ya ve çeşitli bölgelerde örneğin Adana'da Turgut Özal bulvarındaki esnafa, Kayseri'de Nato Caddesi'ndeki esnafa uğrayacaksınız. Ticaretin hangi boyutta olduğunu net olarak göreceksiniz" dedi.

" OLASI BİR SIKINTIDA İHTİYAÇLARIMIZI DÜŞMANLARDAN MI KARŞILAYACAĞIZ?" 'Cumhuriyet'in 3 önemli beyazı var' diyen Gürsel Tekin, toplantı salonunda yaptığı konuşmada "Türkiye'nin bekası açısından bu 3 beyaz önemli. Yarın herhangi bir sıkıntıda dünyayla ambargoyla karşı karşıya kaldığınızda giysinizi, battaniyenizi, ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayın diye yapılmıştır bu. Şu anda ne yazık ki pamuk yok. İkinci temel ihtiyacımız hepimizin bildiği; un. Temel gıdamız ekmek. 62 tane un fabrikası, 70 yıllık 80 yıllık un fabrikaları ne yazık ki kilit vurdular. Ne diyor bizim siyasetçiler? '7 düvel bize düşman'. 7 düvel bize düşmansa yarın olası bir sıkıntı yaşadığımızda bu ihtiyaçlarımızı o düşmanlardan mı karşılayacağız?" dedi. GÜRSEL TEKİN'DEN ADAYLIK SORUSUNA CEVAP Bir gazetecinin , "Perpa Ziyareti'nizin adaylık ile bağlantısı var mı ?" şeklindeki sorusu üzerine Tekin, "Adaylık meselesine gelince, takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi önce bütün çabasıyla, milletvekilleriyle, yöneticileriyle 'bu seçimi nasıl alabiliriz?' onun uğraşı içinde olmalı. Genel merkezimiz, parti yöneticilerimiz, örgütlerimiz bu kararı verir. Bize bir görev düşer mi, düşmez mi takdir örgütündür. Bugün hiç kimseyle ilgili böyle bir talep açmanın doğru olmadığına inanıyorum. Önceliğimiz; 'partimizi nasıl iktidar edeceğiz?' O çaba içerisindeyiz" şeklinde yanıt verdi.

TİCARET ODASI VE ODALAR BİRLİĞİ'Nİ ELEŞTİRDİ Gürsel Tekin, 2001 yılında yaşanan ekonomik krize de değinerek, "O krizde televizyonlarınızı açtığınızda her televizyonda istisnasız Türkiye Odalar Birliği Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, hepsi televizyondaydı. Asıl görevi de bu. Esnafının derdini, kederini kamuoyuyla, iktidarla paylaşacak. Derdine derman olacak. Hiç Ticaret Odası Başkanlarını ya da Odalar Birliği Başkanı'nın konuşmalarını duydunuz mu? Görüyor musunuz?" şeklinde eleştiride bulundu. 'BORCU, BORÇLA KAPATMA DÖNEMİ' CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sözlerine şu şekilde devam etti: "Memlekette yeni moda 'borcu, borçla kapatma dönemi'. Bankalar borç vermiyor. Anadolu'nun hangi iline giderseniz gidin, yüzlerce tefeci şirketlerini görebilirsiniz. Biliyorsunuz, şimdi modernleşti adını değiştirdiler; 'factoring'. Anadolu'da hepimizin bildiği tefecidir bunlar. Nerede bunlar? Kim çalışıyor?" "BİZİM İTTİFAKIMIZ 'BABA OCAĞI' İTTİFAKI'" Bir gazetecinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)'nin meclise sunduğu seçim ittifakı olan 'Cumhur İttifakı' için 'nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine Tekin, " Bizim ittifakımız 'Baba Ocağı' ittifakı. 'Baba Ocağı İttifakı'yla bütün barajları yıkacağız. Onun için kimse ittifak falan aramasın. Takdir edersiniz ki, bugünkü bütün siyasi partilerin anası, babası Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.