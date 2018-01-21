CHP İstanbul Milletvekili Hamzaçebi:

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye sınırını güvenlik altına almasından kaynaklanan bir harekattır." dedi.
Hamzaçebi, Beykoz Giresunlular Derneği'nin düzenlediği toplantıya katılarak bir takım açıklamalarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün ile birlikte Beykoz Giresunlular Derneği'ne misafir olan Hamzaçebi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Geleceğin iyi olacağına inancının tam olduğunu ve huzurla yaşamak istediğini söyleyen Hamzaçebi, "Bugün konuşmamız gereken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'de devam ettirdiği harekattır. Şu an bu varken, buna ilişkin bir değerlendirme de yapmak gerekiyor. Zaman akıp gidiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye sınırını güvenlik altına almasından kaynaklanan bir harekattır." diye konuştu.
Hükümetin, Suriye politikasının yanlış olduğu görüşünü savunan Hamzaçebi, "Hükümetin, Suriye politikasının yanlış olduğunu her zaman söyledik. Keşke bugünlere gelmeseydik. Bugün konuşmamız gereken, dış politika yanlışlıkları değil, bu harekatın Türkiye'nin Suriye sınırını güvenlik altına almasıdır. Ordumuza başarılar diliyoruz. Muzaffer olmalarını gönülden diliyoruz. İnşallah, hiçbir şehit vermeden Mehmetçik'in bu harekatı tamamlayıp, burnu kanamadan, ülkemizin sınırını güvenli hale getirerek dönmelerini bekliyoruz. Türkiye'nin sınırında terör örgütü yapılanmalarına bu ülke izin vermez, vermemelidir." diye konuştu.
(AA)
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