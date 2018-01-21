CHP İstanbul Milletvekili Hamzaçebi:

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye sınırını güvenlik altına almasından kaynaklanan bir harekattır." dedi.

Hamzaçebi, Beykoz Giresunlular Derneği'nin düzenlediği toplantıya katılarak bir takım açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün ile birlikte Beykoz Giresunlular Derneği'ne misafir olan Hamzaçebi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geleceğin iyi olacağına inancının tam olduğunu ve huzurla yaşamak istediğini söyleyen Hamzaçebi, "Bugün konuşmamız gereken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'de devam ettirdiği harekattır. Şu an bu varken, buna ilişkin bir değerlendirme de yapmak gerekiyor. Zaman akıp gidiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye sınırını güvenlik altına almasından kaynaklanan bir harekattır." diye konuştu.