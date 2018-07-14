CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etti. Kesici'nin Erdoğan'ı tebrik ettiği öğrenildi.
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bugün öğleden sonra külliyede ziyaret etti. Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik ziyareti talebinin kendisinden gittiğini söyledi.
Kesici, "Sayın Erdoğan’ı seçildiği günün sabahı bir mesaj yayınlayarak tebrik etmiştim. Ve yine kendisini ziyarete gidip tebrik etmek için randevu talebinde bulunmuştum. Bu randevuyu bugün için verdiler. Gitmeden önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na da bilgi verdim. Bu medeni bir ziyarettir. Sadece tebrik amaçlıdır" diye konuştu.
Sosyal medya paylaşımında Erdoğan'ın Meclis'teki yemin töreninden fotoğraflara yer veren Kesici, "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun." ifadelerini kullanmıştı.
Kesici'nin Erdoğan için kullandığı "Başkan" ifadesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili olarak seçtirdiği Gürsel Erol, Twitter'dan Kesici'yi etiketleyerek, "Sayın @ilhankesici Bu Cumhuriyet Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Cumhuriyetimizin değil Cumhurbaşkanlarının dönemleri vardır. Aradaki ayrımı iyi yapınız." diye yazmıştı.
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