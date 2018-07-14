CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etti. Kesici'nin Erdoğan'ı tebrik ettiği öğrenildi.

"ZİYARET TALEBİ BENDEN GİTTİ"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bugün öğleden sonra külliyede ziyaret etti. Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik ziyareti talebinin kendisinden gittiğini söyledi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DA BİLGİ VERDİM"

Kesici, "Sayın Erdoğan’ı seçildiği günün sabahı bir mesaj yayınlayarak tebrik etmiştim. Ve yine kendisini ziyarete gidip tebrik etmek için randevu talebinde bulunmuştum. Bu randevuyu bugün için verdiler. Gitmeden önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na da bilgi verdim. Bu medeni bir ziyarettir. Sadece tebrik amaçlıdır" diye konuştu.

ERDOĞAN PAYLAŞIMI CHP'Yİ KARIŞTIRMIŞTI

Sosyal medya paylaşımında Erdoğan'ın Meclis'teki yemin töreninden fotoğraflara yer veren Kesici, "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun." ifadelerini kullanmıştı.