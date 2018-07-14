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CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:16 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Külliye’de ziyaret etti. Kesici'nin ziyaretinde Erdoğan'ı tebrik ettiği öğrenildi. Kesici daha önce de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı tebrik ettiği ve mesajında 'Başkan' ifadesini kullandığı için CHP'liler tarafından eleştirilmişti.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etti. Kesici'nin Erdoğan'ı tebrik ettiği öğrenildi.

"ZİYARET TALEBİ BENDEN GİTTİ"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bugün öğleden sonra külliyede ziyaret etti. Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik ziyareti talebinin kendisinden gittiğini söyledi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DA BİLGİ VERDİM"

Kesici, "Sayın Erdoğan’ı seçildiği günün sabahı bir mesaj yayınlayarak tebrik etmiştim. Ve yine kendisini ziyarete gidip tebrik etmek için randevu talebinde bulunmuştum. Bu randevuyu bugün için verdiler. Gitmeden önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na da bilgi verdim. Bu medeni bir ziyarettir. Sadece tebrik amaçlıdır" diye konuştu.

ERDOĞAN PAYLAŞIMI CHP'Yİ KARIŞTIRMIŞTI

Sosyal medya paylaşımında Erdoğan'ın Meclis'teki yemin töreninden fotoğraflara yer veren Kesici, "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun." ifadelerini kullanmıştı.

GÜRSEL EROL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kesici'nin Erdoğan için kullandığı "Başkan" ifadesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili olarak seçtirdiği Gürsel Erol, Twitter'dan Kesici'yi etiketleyerek, "Sayın @ilhankesici Bu Cumhuriyet Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Cumhuriyetimizin değil Cumhurbaşkanlarının dönemleri vardır. Aradaki ayrımı iyi yapınız." diye yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP ilhan kesici Cumhurbaşkanı Erdoğan gürsel erol

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