CHP İstanbul'un 2019 yerel seçim sloganı belli oldu

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde kullanacağı sloganın "Halk için, halkla beraber, hep birlikte halkın İstanbul'unu kuracağız" olacağını açıkladı. Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" sözüne ilişkin, "Aslında bilinçaltarında olan, şu anda uygulamada olan ayrımcı politikalarını söylemiş oldu" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve partililerin katılımıyla bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Uysal'ın "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak” sözlerine ve Ümraniye Belediyesi'nin kesin hesap raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin konuştu.

BİLİNÇALTLARINDA OLAN AYRIMCI POLİTİKALARI SÖYLEMİŞ OLDU

Kaftancıoğlu, "Aslında bilinçaltlarında olan, şu anda uygulamada olan ayrımcı politikalarını söylemiş oldu. Şu anda uygulamada olan metro aktarma istasyonlarında, örneğin Başakşehir'de halkımız aktarma yaparken ücret ödemiyor ama Beşiktaş sınırları içinde metro aktarması yapılırken ücret ödeniyor. İstanbulluları yaşadıkları yerlere, kimliklerine, düşüncelerine, inançlarına, verdikleri oylara göre ayrıştıramazsınız. Bu belediyecilik değil, bilinçaltı zihniyetinizin tezahürüdür" dedi. Kaftancıoğlu, "Bizler için kimin nereye oy verdiği değil, haklının hakkının aranacağı şeffaf, hesap verebilir ve halkın vergileriyle toplanmış paralara sahip çıkacağımız, talan etmeyeceğimiz ve birilerine peşkeş çekmeyeceğimiz halkın İstanbul'un da buluşacağız" diye konuştu.