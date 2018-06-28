HABER

CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den Bakan Soylu'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valilere talimat verdiğini açıklamasının ardından CHP İl Başkanı Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklama ile Bakan Soylu'ya tepki gösterdi.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den Bakan Soylu'ya tepki

İZMİR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valilere talimat verdiğini açıklamasının ardından CHP İl Başkanı Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklama ile Bakan Soylu'ya tepki gösterdi. Yücel, Soylu'yu istifaya çağırdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de bu açıklamaya tepkisini yazılı açıklama ile verdi.
"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığı kendisinin çiftliği, valileri de kapıkulu zannediyor. Soylu'nun ağzından iftira, yalan, fitne ve çirkinlik akmıştır. CHP il başkanları, şehit cenazelerine Soylu gibi en önde durup, kendini göstermeye reklam yapmaya gitmez. Şehitlerin sahibi Soylu mudur ki bizlerin şehitlerimizin cenazelerine gitmemiz hakkında atıp tutuyor. Bu açıklama kin, öfke, bölücülük ve şehitlerimiz üzerinden rant sağlamaya çalışan kendini bilmez birinin açıklamasından başka bir şey değildir."
İSTİFAYA ÇAĞIRDI
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:
"AKP'nin İçişleri Bakanı, makam uğruna kendi partisini, kendisine inanmış partilileri yarı yolda bırakıp, AKP'ye katıldı. Bu beyefendinin geçmişine baktığınızda ne olduğunu anlarsınız. Erdoğan'a ve AKP'ye söylediği sözler ortada. Onları yolsuzlukla, milleti istismar etmekle, millete yalan söylemekle suçlayan bu zat, ardından bu suçlamaları yaptığı partiye yamanmıştır. Bu açıklama Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'ın da belirttiği gibi, vicdansız bir açıklama, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama. En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir İçişleri Bakanı vardır. Toplumu çatışmaya sürükleyen bir İçişleri Bakanı vardır. Soylu derhal istifa etmelidir. Biz şehit gelmesin, vatan evlatlarımız baba ocaklarına, evlatlarına yuvalarına sağ salim dönsün diye çabalıyor ve dua ediyorken, Süleyman Soylu 'Şehit gelsin de cenazesinde kaos çıkartalım' sevdasında. Bu kendini bilmez zihniyete prim verecek, ciddiye alacak değiliz."

FOTOĞRAFLI

PARTNERGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladıGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladı
Otomobilin çarparak 20 metre sürüklediği çocuk ölümden döndüOtomobilin çarparak 20 metre sürüklediği çocuk ölümden döndü
Kafkasör Festivali, boğalı kortej yürüyüşüyle başladıKafkasör Festivali, boğalı kortej yürüyüşüyle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.