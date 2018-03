CHP İzmir örgütünden 'İstiklal Marşı' tepkisi

İZMİR, (DHA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Güzelbahçe ilçesinde örgütle buluşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstiklal Marşı'na yeni beste çağrısını hatırlatarak, "Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel, partisinin Güzelbahçe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 46'ncı Muhtarlar Toplantısı'ndaki İstiklal Marşı'nın bestesiyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan'ın "Burada bestekarlara büyük iş düşüyor" çağrısını hatırlatan CHP'li Yücel, şunları söyledi:

"İstiklal Marşı'mızla ilgili ister sözleri ister bestesi için olsun herhangi bir değişiklik talebi çok tehlikeli bir girişimdir. Tüm vatandaşlarımızın söylerken de dinlerken de kalbine ve ruhuna dokunan İstiklal Marşı'mızla ilgili, manasız ve yersiz bir gündem oluşturma çabası çok yanlıştır. Milletimiz, milli birliğimizi ve ortak manevi duygularımızı zedeleyecek, bu yapay tartışmanın tarafı olmayacaktır. 80 milyondan fazla vatandaşımızın, okurken cumhuriyetimize, istiklalimize, bayrağımıza ve vatanımıza bağlılığını, şehitlerimize duyduğumuz minneti ve saygıyı hissettiği milli marşımız, siyaset malzemesi yapılmayacak kadar kutsaldır. Sayın Erdoğan İstiklal Marşı'mızı okurken ne hisseder, bilemeyiz; ama tüm milletimiz gibi bizlerin de her okuduğumuzda boğazımız düğümlenir ve kalbimizde vatan, bayrak ve cumhuriyet sevdası şahlanır. Bu kutsal marşı her duyduğumuzda, şehitlerimizin kahramanlıkları gözümüzde canlanır ve milli mücadelede milletimizin nasıl tek yumruk olduğu, vatan toprağının her karışını canları pahasına nasıl savunduklarını ruhumuzun en derinliklerinde hissederiz. Anayasa'mızın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddeleri arasında yer alan, İstiklal Marşı'mızla ilgili herhangi bir değişiklik tartışması, sadece Anayasa'mızı çiğnemek anlamına gelmez. Bu aynı zamanda milletimizin hassas, kırmızı çizgileriyle oynamak ve milli birliğimizi tehlikeye atmak anlamına da gelir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan’a şu mısralarla seslenmek istiyoruz. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı."

FOTOĞRAFLI