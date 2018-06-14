CHP İzmir'de bayramlaşma töreni yapıldı

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Örgütü, milletvekilleri, milletvekili adayları ve partililerin katılımıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Bayramlaşma töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Daha mutlu, daha adil bir Türkiye'ye 25 Haziran'da uyanacağız. Bir ramazan ayının daha sonuna geldik. Yarın bayram. Ama bizim asıl bayramımız 24 Haziran ve 8 Temmuz'da olacak" dedi.

CHP İzmir İl Örgütü, bayramlaşma törenini Kültürpark içindeki İzmir Sanat'ta gerçekleştirdi. Bayramlaşmaya İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, milletvekili adayları, parti yöneticileri ile partililer katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Deniz Yücel, "Biliyorum hepiniz gece gündüz demeden, fedakarca çalışıyor, mücadele ediyorsunuz. 16 yıllık AKP karanlığına, zulmüne, dikta rejimine karşı korkusuzca mücadele ediyorsunuz. Bizim kavgamız kişilerle değil zihniyetlerle. Demokrasiyi yok eden zihniyetlerle. Cumhuriyet ile Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmeye çalışan zihniyetle. Devletin tüm kurumlarını önce FETÖ'ye teslim edip 15 Temmuz'u lütuf diye sunan zihniyetle. Milleti ağzından düşürmeyen ama sarayda saltanat süren zihniyetle" dedi.