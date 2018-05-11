CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Bakanlar Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisiyle ilgili olarak Pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını söyledi.
Ayrıntılar birazdan...
FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!
Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
Bulunduğunda açlıktan ölmek üzereydi! Son haline sahibi bile şaşırdı
Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Odunluğu tamir ettiren adam tesadüfen hazine buldu!
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 12 yorum