HABER

CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisi veren düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı

CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Bakanlar Kurulu'na verilen KHK çıkarma yetkisiyle ilgili olarak Pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını söyledi.

Ayrıntılar birazdan...

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardıElif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı
Karamollaoğlu: İslamcı değilimKaramollaoğlu: İslamcı değilim
Ankara'da flaş karar! CHP, AYM'ye gidiyorAnkara'da flaş karar! CHP, AYM'ye gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri CHP Anayasa Mahkemesi KHK Bülent Tezcan

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 12 yorum
CHP HAKLI MECLİSİ KAPATALIM O ZAMAN
Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi vermek de ne demek yahu ! TBMM yi kökten kapatsanıza. Bu kadar vekili niye besliyorsunuz.. 550 idi yetmedi 600 yaptınız..
Ohal bitecek diye KHK yı nasıl elimizde tutarıza bakıyor karakter yoksunları, amaç meclisi işlevsizleştirmek
seçimi kazansın Başkanlığı siz ozaman görün millet vekiligi Meclis diye millet diye birşey bile kalmiyacak
Ülke yönetilemesin aynı 80 öncesi gibi mecliste kilitlensin herşey istiyorlar öldü artık bürokratik oligarşi
Aptalmısınız kardeşim yaaa. Ne demek meclisi kilitlemek? Meclis bir halta yaramayscaksa niye meclis var niye millet vekillerini seçip tbmm ye yolluyor. İyi tek adam olmasın mecliste olmasın, tek adam kafasına göre yönetsin ülkeyi.
Sizin kuyruk acınız fetö..derdiniz fetö ile mücadeleyi zaafa uğratmak ..sizi çok iyi tanırız.
@s.hazir olm siz körsünüz lan ne istedilerde vermedik diyen chpy di dimi özledik dön diyen kılkçtar oğluydu dimi yemin ediyorum gram akıl yok sizde aklınızı makarna kömürle yemişsiniz siz
@s.hazir - sırf fetö olsa iyi.. gezi olaylarında akm ye asılan ne kadar terör örgütü paçavrası varsa, chp hepsinin kankası.. ödleri kopuyor bir pislikleri ortaya çıkacak diye..
ohal den -- khk dan, chp kadar korkan, ürken yok.. sanki bir pislikleri açığa çıkacakmış gibi, panik ve telaş içindeler.. zaten fetö ve pkk ile ve de diğer sol eli kanlı örgütler ile ne kadar içli dışlı olduğunuzu bilmeyen yok..
@akdenizli.2 sen hangi rüyadasın ohal hayatımıza girdi gireli memleket çöktü insanlarda dayaanacak hal kalmadı ohal istikrarsızlık demek belirsizlik demek siz ne anlarsınız
madem kanun hükmünde kararnameler cıkartacaksınız meclise ne gerek var secime ne gerek var milletin sırtına bu kadar binmeye ne gerek var emekliye gelince kaynak yok 600 sözde işe yaramayacak vekile dünyanın parası kaynagı bulunuveriyor milletin meclisi milleti temsil etmeli milletin menfaatine kararlar almalı birilerine teslim edilmemeli yoksa secim niye
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı

Lüks araçlarla akılalmaz tuzak!

Lüks araçlarla akılalmaz tuzak!

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.