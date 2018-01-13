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  CHP KONGRESİNDE GERGİNLİK

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 16:03 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muharrem Aktaş ile bir grup arasında gerginlik yaşandı.

Muharrem Aktaş, kongrede söz alarak konuşmaya başladı. Aktaş'ın Sarıyer ilçesinde yapılan mahalle seçimlerinde usulsüzlük olduğunu iddia etmesi üzeri, Sarıyer ilçe teşkilatı üyesi bir grup slogan atarak tepki gösterdi. Grup, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde slogan attı. "Hak, hukuk, adalet nerede" yazılı bir pankart da açan grup, Aktaş'ı yuhaladı. Bunun üzerine divan kurulu salonda bulunanları sakinleştirmeye çalıştı. Ardından divan kurulu, tüzük gereği il yöneticilerinin kongrede konuşma hakkının olmadığını belirterek, Aktaş'ın konuşmasını bitirmesini istedi. Divan kurulunun bu sözleri salondan yoğun alkış aldı. Muharrem Aktaş ise delege sıfatıyla konuşma hakkının olduğunu belirterek, konuşmasını sürdürmek istedi. Salondan yeniden tepki gelmesi üzerine Aktaş, "İl delegelerinin gerçeği öğrenmesine misafirlerimiz tarafından engel olunmuştur" diyerek kürsüden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Aktaş'a tepki gösterilmesi

- Slogan atılması

- Pankartın görüntüsü

- Divan kurulunun açıklaması

- Aktaş'ın konuşmak istemesi

- Salonda bulunanların tepsi

- Aktaş'ın sahneden inmesi

- Detaylar

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