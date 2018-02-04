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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 11:24 | Son Güncelleme

CHP'de 36. Olağan Kurultayı heyecanı devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği kurultayın ikinci ve son gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'na telgraf göndererek kendisini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti

10.44 İNCE: HAKLI MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

CHP 36. Olağan Kurultayı'nda dün yapılan oylamada 447 oy alan Muharrem İnce, 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ikinci kez genel başkanlık yarışını kaybetti.

Kurultayda 'mükerrer imza' tartışması nedeniyle CHP yönetimine sitem eden İnce, kurultayın ardından ilk açıklamasını Twitter adresinden yaptı.

İnce'nin paylaşımları şöyle:

"Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? 127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye'ye özgürlük getireceksiniz? Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz."

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklamaYeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

10:15 CHP KURULTAYI'NDA 2. GÜN BAŞLIYOR

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri belirlenecek.
Ankara Spor Salonunda düzenlenen kurultayın son gününde, kayıtlı bin 226 delege, 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyelikleri için oy kullanacak.

CHP'nin yeni genel başkanını dün belirleyen delegeler, bugün de bütün adayların, kurayla belirlenen harften başlayarak soyadına göre sıralanmış çarşaf listeyle seçimlere gidecek. Başkanlık Kurulunca bastırılacak liste, ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülecek.

8 ÜYE GENEL BAŞKANI'NIN ÖNERDİĞİ İSİMLER ARASINDAN SEÇİLECEK

Pusulaların ulaşmasının ardından delegeler, bu pusulada seçilecek üye sayısı kadar adaya, adının hizasına işaret koyarak oy verecek. Adayların aldıkları oy sayısına göre sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenecek.

PM'nin 8 asıl üyesi ise Bilim Yönetim ve Kültür platformu üyeleri içinden Genel Başkan'ın önereceği 12 kişi arasından seçilecek. Bu adayların oy pusulaları ayrı hazırlanacak. Delege, önce bu üyelikler için oy kullanacak.

Bu organlarda her iki cinsiyetten en az yüzde 33 oranında üye bulunacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK TELGRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir telgraf göndererek, tebrik etti.

BİLİM YÖNETİM KÜLTÜR PLATFORMU ADAYLARI

13:30 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bilim Yönetim Kültür Platformu’na aday gösterdiği 12 isim belli oldu. Bu isimler arasından sekizi seçilecek. isimler şöyle:

Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdelir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer"

KURULTAY’DA DELEGEYE TİNER KOKUSU UYARISI

13:17 CHP Kurultay salonunda Divan’dan gelen tiner uyarısı espirilere neden oldu. Bazı PM adayları, propaganda amacıyla oy kullanılacak kabinlere isimlerini yazdı. Ancak bu yasak olduğu için isimler tinerle silindi. İsimler silinmeden önce Dİvan’dan salona, “İsimler tinerle silinecek, lütfen oy kabinlerinden uzak duralım, kokudan etkilenmeyin” şeklindeki uyarı espirilere neden oldu.

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12:00 CHP 36. Kurultayı'nın ikinci gününde parti meclisi seçimi yapılıyor. Tüm uyarılara rağmen oy kullanma kabinlerine adayların broşürleri bırakıldı ve yapıştırıldı. Bazı adayların isimleri yazıldı.

PM için 575, YDK için de 103 aday başvurdu. Adaylar sabah saatlerinde Kurultay’ın yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu’na gelerek propaganda için çalışmaya başladı. Stantlar kuran adaylar, bütün salonu pankartlarla donattı.

Adaylara destek verenler de propaganda çalışmalarına katılınca salonda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı adaylar el ilanı dağıtırken, bazı adaylar stant başında konuşmalar yapıyor. Salonda propaganda çalışmaları sürerken, adaylar Ankara’nın değişik mekanlarında delegelerle kulis çalışmalarını sürdürüyor. 2016’da yapılan Kurultay’da 23 kişi Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delerek PM’ye girmeyi başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
İNŞALLAHHHHH ALLAHHH BU ÜLKEYİ SİZİN ŞERRİNİZDEN KORUR SİZE BU ÜLKEYİ YÖNETME FIRSATI VERMEZZZZZZ
fetva ne derse din o . , ıslah olmaz zihniyet.,.. Fethullah işine gelince hocaefendi. simdi kendi hariç herkesi fetocu ilan eden malum Zihniyet
@ozknclk sende bi parti kur kılıçdaroğlu gibi bütün kurultayı alevi yap sonra karşı tarafa zındık de bu kadar beceriksiz bi adamı seçmelerinin sebebi muharrem incenin alevi olmaması..
kilictaroglu bu partinin baskanligindan cekilsin bu parti bu kadar oy alamaz
tabi bir akp li olarak böyle düşünmen çok normal sende haklısın
@oktayduzgun92 oktay seninde bi alevi olarak bunu düşünmen normal chp nin içi tamamen alevi oldu
keMAL dan hiç bir cacık olmaz......muhalefet demek vatana ihanet edenleri destekler biçimde politika üretmek değildir,pyd ye bile pkk diyemeyen bir adam bizim meclisimizden bizim vergilerimizden ekmek yiyor ya haram, zıkkım, zehir, zifir olsun.......şükürler olsun ki ke MAL KAZANDI YİNE KARŞIMIZDA HİÇ KİMSE YOK DEMEKTİR......HİÇ KİMSE DERKEN AKP Lİ DEĞİLİM,MİLLİYETÇİYİM,TÜRKÜM,VATANSEVERİM VESSELAM
ne pislik bir adamsın kılçtaroğlu çek git demek bile boş senin gibi yüzsüslere .
@yaprak0709 Sen hastaneye git bu kafayla bir tedavi ol.
@hemitli_2017 sen benim kadar chp li değilsin kaç seçim kaybedilirse çekip gitmeli koltuğa yapışan kalıyor.
"ilk kutlama mesajı Pensilvanya ve Kandil den geldi" deseler; CHP Seçmenide dahil Hiçbirkimse Şaşırmaz Kemalin ömrü boyunca Kazanabileceği tek seçim buydu ve "Kazandı" __Kemal Kazandı Türkiye Kazandı___ )))
Akp kazandı o kesin ama umarım Türkiye de kazanmıştır:(
senin gibi herşeyi bildiğini zannedip önce HADDİNİ sonra bi B.K u bilmeyenler zannediyor ki böyle abuk subuk konuşuruz da kandırırız.
Kılıçdaroğlunun gitmesine Erdoğan asla izin vermez selam bile vermiyordu bak sevincinden telgraf çekmiş kutlamış tabi ki kutlayacak nerden bulsun böyle rakibi maç a çıkmadan galip Erdoğan
sayın ince, yeni bir parti kurun. CHP'yi baraj altında bırakın. o zaman herkes görsün bakalım vatandaşın tercihinin ne olduğunu
8 seçim kaybettin kurultay salonu muharrem ince diye yankılanıyordu delegeler seni seçti şimdi delege ile o koltukta oturuyorsun sen seçim kazanacağına inanıyor musun ?????? çevredeki dostlarım bu adama oy verirsem elimi kırsınlar diyor şimdi
Bütün gençliğim Aziz Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ile geçti ne kadar kötü bir zaman da dünya ya gelmişim..
Ağzından hiç dikdatörlük eksik olmaz ama kendisinin icraatları dikdatör icraatı..delegeyi tek kendini seçebilecek şekilde ayarla..rakibin istediği kadar kendini yırtsın ve yine sen seçil..bu dikdatörlüğün dik alası..
Çok yaşa Kemal bey sen varoldukça Erdoğan Lider olarak kalacak demektir.
akp ve kısmen mhpliler bokun içinde yuzuyorsunuz hala bu adama ve CHP ye saldırıyorsunuz. sıkıntılı adamlarsınız vesselam.
şu fotoğrafı gördükten sonra bile kk yı destekliyorsan bence tedavi olmalısın yeter be hâlâ mhp yi destekleyen mhpnin kamil seçmeni gibisin bu kurultayı yanlız ince ve chp kaybetmedi, bütün Türkiye kaybetti bunu anladığında ülkenin yönetim şekli monarşi olacak
@geramino CHP Seçim kazanmak için o kadar mücadele ediyor ki. insanın gözleri yaşarıyor... Kusura bakmayın da CHP muhalifi yine chp dir... Kemal bu işin olmayacağını çocuklar bile biliyor...
8 defa seçim kaybetmiş birisi utanmadan yeni genel başkan seçilip boy gösteriyorsa o kişi adam değildir insanda biraz utanma olur, birde çıkmış birilerinin uykularını kaçırmaya devam edeceğim diyor o adam sen yeniden başkan seçildin ya şimdi daha rahat uyuyacak, şimdiye kadar sana verdiğimiz oylar zehir zıkkım olsun ki zaten sana diye değil chp ye diye veriyorduk, ama chp yi vatan hainlerine teslim ederek gerçek amacından uzaklaştırdın, ilk seçimde sen göreceksin bay kemal yenik kemal yazıklar olsun sana chp yi bitirdin.
reis dalga geçiyor kemal le
yazık Ulu Önder'in partisi kimlere kaldı... Atatürk'ün izinde olması gereken bir parti dhkp-pkk çizgisine kaymış... CHP li yöneticiler ısrarla biz PKK-HDP ile birlikteyiz derken oy verenler ısrarla yok siz Atatürkün partisisiniz diyorlar... yazık yazık
kılıçdaroğlunu dürüst olarak değerlendiriyorum başkan seçilmesinden sonra yaptığı muhteşem eğer samimi ise ve bu millet ona iktidara getirirse ülke kurtulur ancak siyaset yalan ve dolan üzerine kurulmuş bir sistemdir vatan ve millet için hayırlı olmasını diliyorum
ha ha ha erdoğan kılıçtaroğlunu tebrik etmiş ben olsam bende tebrik ederim böyle muhalefet parti başkanını, sn kılıçtaroğlu erdoğan mitinglerinde sana şunu söylerse yani 8 defa seçim kaybettin hala genel başkan oluyorsun derse sakın sesini çıkarma adam yerden göğe kadar haklı çünkü sen yüzsüzün tekisin, yok uykularını kaçırmaya devam edeceğim deyipte insanı güldürme biraz onurlu ol.
Recep Tayyip oldukça memnun olmuş Dersimli Kemalin seçilmiş olmasımdan.. Çünkü biliyor ki bu kendisinin bir kez daha kazanacak olmasını getirecektir ona...
KILIÇDAROĞLUNUN KAZANMASINA TAYYİP SEVİNİYORSA BU İŞTE BİR BİT YENİĞİ VAR DEMEKTİR DEMEK CHP NİN BU ÜLKEDE GÖREVİ MUHALEFET..
Müzmin muhalefetlige devam..en son Rahmetli İnönüydü herhalde CHP yi iktidar eden..Cunku Karaoğlan Ecevit DSP ile basbakanliklar yaptı...yani 30 yaşindayim ve inanın haytırlayamiyorum..Bu yorumu yaptiktan sonra google den araştiracagim :))
Siz bakmayın REİS beyin Kemal beye bağırıp çağırdığına,inanın tekrar genel başkan seçildiğine en az Kemal bey kadar sevinmiştir,Neden,mi?Çünkü bu liderin yaptığı gafları kullanarak hiçte azımsanmayacak kadar rahat politika yapabiliyor,Sn İNCE seçilse idi REİS,in işi azda olsa zor olacaktı,Reis tebrik etmesinde kim etsin
kılıctaroğlu chp nin başında olmasa,akp iktidarda kalamaz.o yüzden gizliden gizliye tüm akp liler,kılıctaroğlunu çok sever ve sağlığına dua eder.böyle muhalefet varken iktidar olmaya ne var?nasılsa her şeye eyvallah diyen bir muhalefet var.dahası iktidar olma gibi bir niyetide yok kılıctaroglunun.ona muhalefette kalmak ve bütçeden parti ödeneği almak yeter.para gelsin yeter.
Kemal ile bir adım daha ilerisi olmadığı çocuklar bile biliyor... Bu kafayla 60 sene daha iktidar olamazlar...
Ben, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekçisi olarak, CHP kongresinde Kemal Kılıçtaroğlu'nu oylarıyla yeniden genel başkan seçen delegelere teşekkürü bir borç bilirim. Hepinize gönülden teşekkür ederim.
keMAL i yedirtmeyiz.O bize daha çok lazım :)
Muharrem İnce olsaydı oyumu chp ye verecektim bu sefer ama bu şartlarda oyumuz Meral Akşener e gidecek.İYİ gelecek demekki.hayırlısı olsun.
vasat bir süper lig takımı iki maç kaybetse teknikadamını değiştiriyor bu chp hiç bir seiçimi kazanmadı bu keMAL haalaa neden duruyor bir düşünün yaa..
tabiki kılıçdaroğlunu tebrik eder muhalefet olarak bu kadar zayıf birisi secildiği için
CHP umuttur Kemal Kılıçdaroğlu küçük bir engel sokağa kimse direnemez
tabi tebrik eder onun icin kolay lokma
şu fotoğraf bile herşeyin özeti bu kurultayın tek kazananı rte
böyle muhalefet bulunmaz tabi tebrik eder
Tebrik etmesi gayet isabetli
tabi işine geldi tayyibin beceriksiz mualefet lideri işi kolay olacak vay anasınıya işe bak
KEŞKE DEGİŞSEYDİ DEMİYORUM KEŞKE ÖRNEK OLARAK GÖREVİNİ BIRAKSAYDI ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇARDI İLERDE SEÇİLMESİNE SEBEB OLANLAR KAFALARINA VURACAGINI DÜŞÜNÜYORUM BİR SOSYAL DEMOKRAT OLARAK BU ADAM GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞTI BUDA BİR FIRSATTI BİZLER NEDEN BAHÇELİYİ ELEŞTİRİYORUZ ARTIK YÖNETİCİLİK VASFINI YİTİRDİGİ İÇİN BİR GENEL BAŞKAN KİM OLURSA OLSUN İLK SEÇİMLERDE OY ORANINI ARTIRAMIŞSA GÖREVİNİ DE BIRAKMASINI BİLMELİDİR HERKES BU KOLTUGA OTURMASINI BİLİYORSA KALKMASINIDA BİLMELİ NE İÇİN ÜLKENİN SELAMETİ İÇİN KENDİ ÇIKAR VE MENFATINI DÜŞÜNMEDEN
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