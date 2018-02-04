Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti

10.44 İNCE: HAKLI MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ
CHP 36. Olağan Kurultayı'nda dün yapılan oylamada 447 oy alan Muharrem İnce, 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ikinci kez genel başkanlık yarışını kaybetti.
Kurultayda 'mükerrer imza' tartışması nedeniyle CHP yönetimine sitem eden İnce, kurultayın ardından ilk açıklamasını Twitter adresinden yaptı.
İnce'nin paylaşımları şöyle:
"Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? 127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye'ye özgürlük getireceksiniz? Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz."
10:15 CHP KURULTAYI'NDA 2. GÜN BAŞLIYOR
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri belirlenecek.
Ankara Spor Salonunda düzenlenen kurultayın son gününde, kayıtlı bin 226 delege, 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyelikleri için oy kullanacak.
CHP'nin yeni genel başkanını dün belirleyen delegeler, bugün de bütün adayların, kurayla belirlenen harften başlayarak soyadına göre sıralanmış çarşaf listeyle seçimlere gidecek. Başkanlık Kurulunca bastırılacak liste, ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülecek.
8 ÜYE GENEL BAŞKANI'NIN ÖNERDİĞİ İSİMLER ARASINDAN SEÇİLECEK
Pusulaların ulaşmasının ardından delegeler, bu pusulada seçilecek üye sayısı kadar adaya, adının hizasına işaret koyarak oy verecek. Adayların aldıkları oy sayısına göre sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenecek.
PM'nin 8 asıl üyesi ise Bilim Yönetim ve Kültür platformu üyeleri içinden Genel Başkan'ın önereceği 12 kişi arasından seçilecek. Bu adayların oy pusulaları ayrı hazırlanacak. Delege, önce bu üyelikler için oy kullanacak.
Bu organlarda her iki cinsiyetten en az yüzde 33 oranında üye bulunacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK TELGRAFI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir telgraf göndererek, tebrik etti.
BİLİM YÖNETİM KÜLTÜR PLATFORMU ADAYLARI
13:30 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bilim Yönetim Kültür Platformu’na aday gösterdiği 12 isim belli oldu. Bu isimler arasından sekizi seçilecek. isimler şöyle:
Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdelir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer"
KURULTAY’DA DELEGEYE TİNER KOKUSU UYARISI
13:17 CHP Kurultay salonunda Divan’dan gelen tiner uyarısı espirilere neden oldu. Bazı PM adayları, propaganda amacıyla oy kullanılacak kabinlere isimlerini yazdı. Ancak bu yasak olduğu için isimler tinerle silindi. İsimler silinmeden önce Dİvan’dan salona, “İsimler tinerle silinecek, lütfen oy kabinlerinden uzak duralım, kokudan etkilenmeyin” şeklindeki uyarı espirilere neden oldu.
12:00 CHP 36. Kurultayı'nın ikinci gününde parti meclisi seçimi yapılıyor. Tüm uyarılara rağmen oy kullanma kabinlerine adayların broşürleri bırakıldı ve yapıştırıldı. Bazı adayların isimleri yazıldı.
PM için 575, YDK için de 103 aday başvurdu. Adaylar sabah saatlerinde Kurultay’ın yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu’na gelerek propaganda için çalışmaya başladı. Stantlar kuran adaylar, bütün salonu pankartlarla donattı.
Adaylara destek verenler de propaganda çalışmalarına katılınca salonda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı adaylar el ilanı dağıtırken, bazı adaylar stant başında konuşmalar yapıyor. Salonda propaganda çalışmaları sürerken, adaylar Ankara’nın değişik mekanlarında delegelerle kulis çalışmalarını sürdürüyor. 2016’da yapılan Kurultay’da 23 kişi Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delerek PM’ye girmeyi başarmıştı.
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