Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu tebrik etti

10.44 İNCE: HAKLI MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ



CHP 36. Olağan Kurultayı'nda dün yapılan oylamada 447 oy alan Muharrem İnce, 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ikinci kez genel başkanlık yarışını kaybetti.

Kurultayda 'mükerrer imza' tartışması nedeniyle CHP yönetimine sitem eden İnce, kurultayın ardından ilk açıklamasını Twitter adresinden yaptı.

İnce'nin paylaşımları şöyle:

"Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? 127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye'ye özgürlük getireceksiniz? Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz."

10:15 CHP KURULTAYI'NDA 2. GÜN BAŞLIYOR



CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri belirlenecek.

Ankara Spor Salonunda düzenlenen kurultayın son gününde, kayıtlı bin 226 delege, 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyelikleri için oy kullanacak.