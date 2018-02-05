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CHP Kurultayı'ndaki kumanya zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Tezcan ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren partilileri ziyaret etti - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: - "Gıda zehirlenmesi olduğu konusundaki şüphe büyük. Durumları iyi görünüyor. Tahlilde ne olduğu netleşecek. Üzücü bir olay, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 36. Olağan Kurultay'da partililerin yedikleri kumanyadan zehirlenmelerine ilişkin, "Gıda zehirlenmesi olduğu konusundaki şüphe büyük. Durumları iyi görünüyor, tahlilde ne olduğu netleşecek. Üzücü bir olay, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Tezcan, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yedikleri kumanyadan zehirlenerek, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan partilileri ziyaret etti.

Tezcan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye 16 kişinin başvurduğunu, bu hastalardan ikisinin taburcu edildiğini, 14 hastanın da kontrol altında olduğu bilgisini paylaştı.

Bülent Tezcan, "Gıda zehirlenmesi olduğu konusundaki şüphe büyük. Sayın Genel Başkanımız ziyaret etti kendilerini. Durumları iyi görünüyor, birkaç gün sonra tahlilde ne olduğu netleşecek. Araştırmalar devam ediyormuş, geçmiş olsun demek için geldik. Üzücü bir olay, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." diye konuştu.

- "Endişe edilecek bir şey yok"

Yedikleri kumanyadan zehirlenenlerin toplam sayısının sorulması üzerine Tezcan, şu bilgileri verdi:

"Toplamla ilgili bir şey yok ama burada 16 hastanın olduğu söyleniyor. Farklı rakamlar var. Ama belli ki oradaki bir bölüm yiyecekten kaynaklı, toplu dağıtılan yiyecekle ilgili değil. Çünkü iki günden bu yana binlerce kişinin katıldığı bir şey. Ama nereden oldu onu bilmiyoruz. Dışarıdan satın alınan bir şey mi? Yoksa orada dağıtılan, birinin dağıttığı bir şey mi? Onları bilemiyoruz. Dikkat etmek gerekiyor. Üzücü bir olay ama çok büyük endişe edilecek bir şey olmadığını görmek sevindirici bizim için."

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