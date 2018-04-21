CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, erken seçim kararını değerlendirdi. Yaklaşık bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'ne bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşı geçtiğimiz aylarda ziyaret eden CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar Kürt seçmenin kilit rol oynayacağını belirterek, “Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence” dedi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın baskın seçimin habercisi olduğunu ifade eden Aksünger, “Afrin harekatı yapılırken aslında bu harekatın iç siyasete dönük olduğunu düşünüyordum. İçerdeki milliyetçilik duygularını daha yukarıya taşıyarak memleket meselesi halinde tekrar bir algı yönetimi yapılmak istendi. Afrin harekatının sonrasında işin magazinsel boyutları insanları irrite etti" değerlendirmesinde bulundu.

Mezopotamya Ajansı’ndan Diren Yurtsever'e konuşan Aksünger, ekonominin kötüye gitmesi, muhalefetin henüz cumhurbaşkanı adayı belirlememesi ve İyi Parti'nin seçime girmesini istemedikleri için AKP ve MHP'nin erken seçimin 24 Haziran'da yapılması konusunda uzlaştıklarını söyledi.