HABER

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

CHP PM Üyesi Erdal Aksünger 24 Haziran'da yapılacak erken seçim kararı sonrası cumhurbaşkanı adayının ortak yaşamı savunan biri olması gerektiğini söyledi. Aksünger, CHP’nin HDP ile ittifak iddialarına ilişkin ise 'Burada bir doğal ittifak var zaten. Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence' ifadelerini kullandı.

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, erken seçim kararını değerlendirdi. Yaklaşık bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'ne bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşı geçtiğimiz aylarda ziyaret eden CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar Kürt seçmenin kilit rol oynayacağını belirterek, “Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence” dedi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın baskın seçimin habercisi olduğunu ifade eden Aksünger, “Afrin harekatı yapılırken aslında bu harekatın iç siyasete dönük olduğunu düşünüyordum. İçerdeki milliyetçilik duygularını daha yukarıya taşıyarak memleket meselesi halinde tekrar bir algı yönetimi yapılmak istendi. Afrin harekatının sonrasında işin magazinsel boyutları insanları irrite etti" değerlendirmesinde bulundu.

Mezopotamya Ajansı’ndan Diren Yurtsever'e konuşan Aksünger, ekonominin kötüye gitmesi, muhalefetin henüz cumhurbaşkanı adayı belirlememesi ve İyi Parti'nin seçime girmesini istemedikleri için AKP ve MHP'nin erken seçimin 24 Haziran'da yapılması konusunda uzlaştıklarını söyledi.

"TABİATI HDP İLE UYABİLECEK TEK PARTİ CHP"

Aksünger, CHP’nin HDP ile ittifak iddialarına ilişkin şöyle konuştu: “HDP’nin ittifakın dışında tutulması mevzu bahis değil. Belki söylemde olmadığı için öyle düşünülüyor. HDP’nin barajı aşacağını düşünürsek CHP’nin baraj sorunu olmayacağını düşünürsek zaten en sonunda gidip bir kişiye oy verilecek. Burada bir doğal ittifak var zaten. Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence. İkinci turda herkes ittifak olacak görünüyor zaten.”

"MUHAFAZAKAR KÜRT SEÇMEN KİLİT ROL OYNAYACAK BU SEÇİMDE"

"Muhafazakar Kürt seçmen büyük bir kilit rol oynayacak bu seçimde" diyen Aksünger, "Son zamanlarda Afrin meselesi, Kuzey Irak’taki Barzani sorunlarından tutalım PYD konusuna kadar olan konuların Kürtler üzerinde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bölgedeki Kürt seçmenin de sandığa gitmesi ve sandıkta katılımı arttırması seçimin kritik belirleyici rol olacağını düşünüyorum. O yüzden genel itibariyle Kürtlerin oyunu alan bu seçimi kazanır” değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇLERİN DİLİNDEN KONUŞAN BİRİ OLMALI"

Aksünger, cumhurbaşkanı adayını şöyle anlattı:

“Adayın 35 yaş altı seçmene hitap etmesi lazım. 20-25 yaşlarındaki genç arkadaşların Twitter’i yasaklayan birine oy verme gibi bir ihtimalinin olacağını düşünmüyorum. Demokrat bir kişiliği olacak. Dijital dünyanın değişen hak ve özgürlükler tanımı var. Bu tanımları benimseyebilecek bir figüre ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu belki tek başına bile olmayabilir. Bu anlamda bir kadro kurulması gerekli olabilir. Ortak yaşamı savunan biri olmalı, yeni dünyayı okuyabilen, sosyal medyadan anlayan gençlerin dilinden konuşan biri olmalı. Tayip Erdoğan gibi bir figürün gemiyi limana çıkarması çok zor bundan sonra. Önümüzdeki süreç ekonomide derin krizlerin olacağını gösteriyor ve aynı hükümet bu krizi sadece derinleştirecektir. Bir değişime ihtiyaç var.”

24 Haziran seçimi için bomba kulis! 24 Haziran seçimi için bomba kulis!
Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklamasıSelahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Erdal Aksünger 24 Haziran Seçim 24 Haziran erken seçim kararı HDP ittifak

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Siz böyle konuştukça Atamın kemikleri sızlıyor.
InsAllah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak
Diğer Haberler
AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Avusturya ve Hollanda’nın kararına Bakan Çelik’ten yanıt geldi

Avusturya ve Hollanda’nın kararına Bakan Çelik’ten yanıt geldi

YSK açıkladı! Seçim istifası için son tarih belli oldu

YSK açıkladı! Seçim istifası için son tarih belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.