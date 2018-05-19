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CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasındaki ödül töreninde, AK Parti Balçova İlçe Başkanı Evrim Özen'in anons edilerek öğrencilere ödül vermesine tepki gösteren Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya tören alanını terk etti.

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Balçova'daki Vali Kutlu Aktaş İlkokulu'nda, ilçe protokolünün de katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları yapıldı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçede yapılan müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

DHA'nın haberine göre ödülleri vermeleri için Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yanı sıra AK Parti Balçova İlçe Başkanı Evrim Özen de anons edildi. AK Parti İlçe Başkanı Özen'in ödül vermesine Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya tepki gösterdi.

"GEÇEN YIL DA AYNI ŞEY YAPILDI"

Ödül töreninin ardından fotoğraf çekimine katılan Başkan Çalkaya daha sonra protokoldeki yerine oturmayarak, "Devlet protokolünde böyle bir uygulama yok. Geçen yıl da aynı şey yapıldığında protokol yönetmeliğinde böyle bir uygulama olmadığını söyleyerek uyarımızı yaptık. Türkiye bir hukuk devleti ise benim bu yanlışlığı kabul etmem mümkün olamaz" diyerek eşi Fatma Çalkaya ile birlikte alanı terk etti.

TÖREN ALANINI TERK ETTİ

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile birlikte CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz da tören alanını terk etti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Nerde bir açılış olsa hemen onlar koşar nerde bir miting onlar nerde bir göz boyama onlar.Rehin alınmış bir genel BAŞKAN vardı diyordu ki evinizde konserve mi yufka mı açacaksınız çağırın onlar gelip açar:) çelenk mi bırakılacak çağırın onlar çelenk bırakır görevleri olmasa dahi
hem milli bayramları kaldırmaya çalışıyorlar hemde hukuka aykırı ödül vermek için ortaya çıkıyorlar getirin bizim eski bayram kutlamalarını parti üyeleri bile versin
bu ne ayrimcilik boyle ilk once belediye baskani olmali herkez kidemini bilmeli. yaziklar olsun bu ulkeyi bolenlere kutuplastiranlara
Allah'ın izni ile AKŞENER Gelecek kaos kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan DİKTATÖRLÜK BOP taşeronluğu PAPA dostluğu son bulacak... güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzura kavuşacak... Türkiye IYI olacak
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