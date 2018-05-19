CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Balçova'daki Vali Kutlu Aktaş İlkokulu'nda, ilçe protokolünün de katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları yapıldı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçede yapılan müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

DHA'nın haberine göre ödülleri vermeleri için Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yanı sıra AK Parti Balçova İlçe Başkanı Evrim Özen de anons edildi. AK Parti İlçe Başkanı Özen'in ödül vermesine Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya tepki gösterdi.

"GEÇEN YIL DA AYNI ŞEY YAPILDI"



Ödül töreninin ardından fotoğraf çekimine katılan Başkan Çalkaya daha sonra protokoldeki yerine oturmayarak, "Devlet protokolünde böyle bir uygulama yok. Geçen yıl da aynı şey yapıldığında protokol yönetmeliğinde böyle bir uygulama olmadığını söyleyerek uyarımızı yaptık. Türkiye bir hukuk devleti ise benim bu yanlışlığı kabul etmem mümkün olamaz" diyerek eşi Fatma Çalkaya ile birlikte alanı terk etti.

TÖREN ALANINI TERK ETTİ



Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile birlikte CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz da tören alanını terk etti.

