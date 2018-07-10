CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması için talimat verdiğini belirterek, “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ‘CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar” sözleri kamuoyunda büyük tepki çekerken, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde hudut birliğinde el bombasının patlaması sonucu şehit olan ve pazar günü İstanbul’da toprağa verilen şehit Uzman Çavuş Semih Korkut’un babası Ergin Korkut’un CHP üyesi olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Özgür Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP üyemizin oğlu Uzman Çavuş Semih Korkut şehit düştü.‘CHP’liler şehit cenazesine alınmasın’ diyen Süleyman Soylu, şimdi sen bu CHP’linin cenaze törenine hangi yüzle geleceksin?” diye yazarak Soylu’nun sözlerine sert tepki gösterdi.

