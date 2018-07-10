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CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde hudut birliğinde el bombasının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut’un babası Ergin Korkut’un CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Özgür Kaya, Süleyman Soylu için, "CHP’liler şehit cenazesine alınmasın diyen Süleyman Soylu şimdi sen bu CHP’linin cenaze törenine hangi yüzle geleceksin” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması için talimat verdiğini belirterek, “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ‘CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar” sözleri kamuoyunda büyük tepki çekerken, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde hudut birliğinde el bombasının patlaması sonucu şehit olan ve pazar günü İstanbul’da toprağa verilen şehit Uzman Çavuş Semih Korkut’un babası Ergin Korkut’un CHP üyesi olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Özgür Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP üyemizin oğlu Uzman Çavuş Semih Korkut şehit düştü.‘CHP’liler şehit cenazesine alınmasın’ diyen Süleyman Soylu, şimdi sen bu CHP’linin cenaze törenine hangi yüzle geleceksin?” diye yazarak Soylu’nun sözlerine sert tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu CHP şehit cenazeleri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şehidimize Allah rahmet eylesin.... İçişleri Bakanı burada haklı... doğru söze ne denir... CHP bu seçimde Hdp’ye verdiği destek ile teröristleri sevindirdi...
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