CHP'li Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'in o sözlerine Habertürk canlı yayınında cevap!

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Bülent Tezcan Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Bülent Tezcan Eren Erdem'in kendisine yönelik tutuklanma sonrası söylediği "Bu onun eseridir" sözleri ile ilgili konuştu.

Bülent Tezcan şunları söyledi:

"BU BANA SÖYLERSE CEVABINI VERİRİM"

"Şöyle söyleyelim. Bununla ilgili milletvekilimiz, parti meclisimiz, Sayın Eren Erdem'den bir gün bunun net olarak bunu bana söylerse bunun cevabını veririm.

"BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİNE İNANMIYORUM"

Bir gazetede böyle bir haber çıktı diye cevap vermem doğru olmaz. Uygun olmaz. Arkadaşımızın böyle bir şey söyleyeceğine inanmıyorum. Bu kadar net.

"DEĞİL TUTUKLAMAK, İFADEYE BİLE ÇAĞIRMAK OLABİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Eren Erdem'e FETÖ'ye yardım yataklık yaptı diye hakkında değil tutuklamak, iddiame düzenlemek bile; hatta ifadeye çağırmak bile olabilecek bir şey değildir. Eren Erdem bütün yaşamı boyunca 9 kitap yazmıştır. 9 kitabın 9'unu da FETÖ'cülerin aleyhine şeyler yazmıştır, onlarla mücadele etmiştir.

"SİYASETİN HAKİM OLDUĞU BİR DÜZENİN UTANÇ TABLOSU"

Gazeteciyken de milletvekiliyken de onlarla mücadele etmiştir. Bu hukukun değil siyasetin hakim olduğu bir düzenin utanç tablosudur. Eren Erdem'in arkasındayız. Eren Erdem herhangi bir suç işlememiştir. Yaşamı boyunca siyaset yaşamında FETÖ'yle iç içe olanlar bugün siyasi yaşamı boyunca FETÖ ile mücadele eden bir arkadaşımıza yönelik gerçekleşmiştir."

