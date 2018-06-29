CHP'li Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'in o sözlerine Habertürk canlı yayınında cevap!

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Bülent Tezcan Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Bülent Tezcan Eren Erdem'in kendisine yönelik tutuklanma sonrası söylediği "Bu onun eseridir" sözleri ile ilgili konuştu.
Bülent Tezcan şunları söyledi:
"Şöyle söyleyelim. Bununla ilgili milletvekilimiz, parti meclisimiz, Sayın Eren Erdem'den bir gün bunun net olarak bunu bana söylerse bunun cevabını veririm.
Bir gazetede böyle bir haber çıktı diye cevap vermem doğru olmaz. Uygun olmaz. Arkadaşımızın böyle bir şey söyleyeceğine inanmıyorum. Bu kadar net.
Eren Erdem'e FETÖ'ye yardım yataklık yaptı diye hakkında değil tutuklamak, iddiame düzenlemek bile; hatta ifadeye çağırmak bile olabilecek bir şey değildir. Eren Erdem bütün yaşamı boyunca 9 kitap yazmıştır. 9 kitabın 9'unu da FETÖ'cülerin aleyhine şeyler yazmıştır, onlarla mücadele etmiştir.
Gazeteciyken de milletvekiliyken de onlarla mücadele etmiştir. Bu hukukun değil siyasetin hakim olduğu bir düzenin utanç tablosudur. Eren Erdem'in arkasındayız. Eren Erdem herhangi bir suç işlememiştir. Yaşamı boyunca siyaset yaşamında FETÖ'yle iç içe olanlar bugün siyasi yaşamı boyunca FETÖ ile mücadele eden bir arkadaşımıza yönelik gerçekleşmiştir."
YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz
Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber
MHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıt
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı
Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum