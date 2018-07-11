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CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 00:22 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Muharrem İnce, İBB Başkanlığına aday olacak mı" sorusuna, "Kılıçdaroğlu, İnce'ye 'adaysın' derse, hayır diyemez" diyerek yanıt verdi.

CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

Habertürk canlı yayınına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi.

"KILIÇDAROĞLU, İNCE'YE 'ADAYSIN' DERSE HAYIR DİYEMEZ"

Altay, Muharrem İnce'nin İBB Başkan adaylığı ile ilgili iddialar için yaptığı açıklamada, "Malum bir kurultay talepleri var. Bu hafta bunun sonucunu göreceğiz. Örgütün iradesine ipotek koymak benim haddime değil. Sayın İnce çok iyi bir Cumhuriyet Halk Partili. Parti terbiyesi ile yetişmiştir. Şöyle bir şey olursa, kesin olursa demiyorum. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İnce'ye İstanbul'a adaysın. Benim bildiğim Muharrem İnce 'Hayır, ben geçmişte Cumhurbaşkanı adayı idim, hep cumhurbaşkanı adayı kalacağım' diyemez, demez. O parti terbiyesi ile yetiştiğini ben biliyorum. Ama İstanbul adaylığı için partinin gündeminde böyle bir şey yok. Olmaz mı? Olmaz diyemem." açıklamasında bulundu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Engin Altay muharrem ince Kılıçdaroğlu

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