CHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

CHP'li Eren Erdem Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'na çağrıda bulunarak "En erdemli davranış istifa olacaktır" dedi.

Erdem'in paylaşımı şu şekilde:

"2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin, 50 günlük çalışmayla CHP’nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30’ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış “istifa” olacaktır. Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer. Eksik algılanmasın, bu istifa sadece Kemal bey ile sınır olmamalıdır, olamaz. Bu partiye olağanüstü zarar veren “yardımcıları” ve tüm yönetimi istifa ederek çekilmeli, tüm yanlış kararlara paydaş ve oydaş olmuşlar da bu erdem ve saygınlığı göstermelidir."

EREN ERDEM'İN MİT AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Eren Erdem, MİT tutanaklarını kendisine Bülent Tezcan'ın verdiğini ve Zaman gazetesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittiğini açıklamıştı.

