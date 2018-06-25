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CHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 21:19 | Son Güncelleme

CHP'li Eren Erdem sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

CHP'li Eren Erdem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

CHP'li Eren Erdem Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'na çağrıda bulunarak "En erdemli davranış istifa olacaktır" dedi.

Erdem'in paylaşımı şu şekilde:

"2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin, 50 günlük çalışmayla CHP’nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30’ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış “istifa” olacaktır. Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer. Eksik algılanmasın, bu istifa sadece Kemal bey ile sınır olmamalıdır, olamaz. Bu partiye olağanüstü zarar veren “yardımcıları” ve tüm yönetimi istifa ederek çekilmeli, tüm yanlış kararlara paydaş ve oydaş olmuşlar da bu erdem ve saygınlığı göstermelidir."

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EREN ERDEM'İN MİT AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Eren Erdem, MİT tutanaklarını kendisine Bülent Tezcan'ın verdiğini ve Zaman gazetesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittiğini açıklamıştı.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
istifa etmesin. kemal kılıçdaroğlu olduğu sürece chp kaybediyo. buda bizim işimize geliyo. n’olur gitme bay kemal
Bir alevi seçmeni olarak sn Kılıçdaroğlu nun istifa etmesini ve kendisine bunun yakışacağını belirtiyorum.
eren erdem ilk once sen istifa et hic sevmiyor seni insanlar bilesin sirf oy kaybisin chp ye
erdem mi? saygınlık mı? hem de chp de? bırakın bu işleri .
Akpliler sabahlara kadar çalıştılar.Telefonlarmız gelen mesajlarla hiç susmadı.Yapılması gereken herşeyi fazlasıyla yaptılar.Devletin imkanlarını da kullandılar.CHP liler rehavet içinde.Sanki seçime değil,geziye gidiyorlarmış gibilerdi.
@ecelebi74 adamların ülke yönetme gibi bir dertleri yok. o sorumluluğa talip olacak yürek yok. ama muhalefet olmak çok kolay.hiç bir sorumluluğun yok.
Yeyin birbirinizi batının güdümlü eksik akıllıları. Türkiye Cumhurriyetini siz kurmadınız siz yıkamazsınız.
Diyene bak al bini vur ötekine sanki seni kılıçdaroğlu getirmisti oraya.
Kesinlikle katılıyorum Sayın Kılıçtaroğlunun ve yönetimin istifa etmesi gerekmeltedir.Tabi şahsi çıkarları ve menfaatleri yoksa Kendi söylemleri ile önce vatan millet ve partinin geleceği ise....Ozaman İSTİFA etmeleri gerekmektedir aksi taktirde söyledikleri herşey bir yalandan ve kandırmacadan ibaret olduğu ortadadır.
adam koltugu bırakmaz
Ve tüm CHP li üyelere açık çağrımdır. Yönetim 1 hafta içinde istifa etmezse üyeler olarak topluca bizler istifa edelim....
Eren Bey önce siz gidin bence. şuan yapılan şey sadece başkalarının ekmeğine yağ sürmektir. hani parti önceydi? mv olmayınca hemen değişsin!
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