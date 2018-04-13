Yasak aşk şantajı! CHP'li eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler

CHP eski milletvekili Çetin Soysal, birlikte olduğu S.U. isimli kadının gizli kamerayla çekim yaptıktan sonra kendisine çete aracılığıyla şantaj yaparak ölümle tehdit edildiğini iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Soysal, WhatsApp uygulamasından aranarak, “S.U. isimli kadınla uygunsuz çekilmiş video ve fotoğrafların elimizdedir” diyerek ölümle tehdit edildiğini belirtti.
"250 BİN EURO HAZIRLA"
Akşam'da yer alan habere göre, S.U. isimli kadın ile kendisine şantaj yapan ve ‘Korkusuzlar’ olarak bilinen çete üyelerinden şikayetçi olan Soysal, savcılığa verdiği dilekçesinde, “Özel cep telefonu numaramdan ismini Aziz olduğunu söyleyen şivesi değişik biri tarafından sürekli rahatsız ediliyorum. WhatsApp araması yapan kişi, ‘S.U. isimli kadınla uygunsuz fotoğrafların elimizdedir. Bu fotoğraflar karşılığından bize 250 bin Euro para vereceksin” ifadelerini kullandı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OTEL ODASINDAN
Soysal, ‘Bu parayı ödemezsen seni öldürürüz’ diyerek ölümle tehdit edildim. Adlarının ‘korkusuzlar çetesi’ olduğunu öğrendiğim suç örgütü istedikleri parayı birkaç gün içerisinde toplamamı söyleyerek, kendilerinin istediği uygun mekâna götürmemi istedi. S.U. bu çeteyle hareket etmiştir. Kamera görüntüleri bir otel odasında çekilmiştir” dedi. Savcılık ‘korkusuzlar çetesi’ ve S.U. hakkında soruşturma başlattı.
ÇETİN SOYSAL KİMDİR?
Çetin Soysal, 12 Haziran 1963'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Nasri, annesinin adı Ferice'dir. Ticaret işiyle uğraştı. Yayıncılık yaptı. İstanbul Büyükşehir ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Yaşam Derneği Başkanlığı görevini yürüttü. Soysal, evli ve 1 çocuk babasıdır. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir.
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