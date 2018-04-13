HABER

Yasak aşk şantajı! CHP'li eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 07:40 | Son Güncelleme

CHP eski milletvekili Çetin Soysal, birlikte olduğu S.U.’nun gizli kamerayla çekim yaptıktan sonra kendisine ‘Korkusuzlar Çetesi’ olarak bilinen çete aracılığıyla şantaj yaparak ölümle tehdit edildiğini iddia etti

CHP eski milletvekili Çetin Soysal, birlikte olduğu S.U. isimli kadının gizli kamerayla çekim yaptıktan sonra kendisine çete aracılığıyla şantaj yaparak ölümle tehdit edildiğini iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Soysal, WhatsApp uygulamasından aranarak, “S.U. isimli kadınla uygunsuz çekilmiş video ve fotoğrafların elimizdedir” diyerek ölümle tehdit edildiğini belirtti.

"250 BİN EURO HAZIRLA"

Akşam'da yer alan habere göre, S.U. isimli kadın ile kendisine şantaj yapan ve ‘Korkusuzlar’ olarak bilinen çete üyelerinden şikayetçi olan Soysal, savcılığa verdiği dilekçesinde, “Özel cep telefonu numaramdan ismini Aziz olduğunu söyleyen şivesi değişik biri tarafından sürekli rahatsız ediliyorum. WhatsApp araması yapan kişi, ‘S.U. isimli kadınla uygunsuz fotoğrafların elimizdedir. Bu fotoğraflar karşılığından bize 250 bin Euro para vereceksin” ifadelerini kullandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OTEL ODASINDAN

Soysal, ‘Bu parayı ödemezsen seni öldürürüz’ diyerek ölümle tehdit edildim. Adlarının ‘korkusuzlar çetesi’ olduğunu öğrendiğim suç örgütü istedikleri parayı birkaç gün içerisinde toplamamı söyleyerek, kendilerinin istediği uygun mekâna götürmemi istedi. S.U. bu çeteyle hareket etmiştir. Kamera görüntüleri bir otel odasında çekilmiştir” dedi. Savcılık ‘korkusuzlar çetesi’ ve S.U. hakkında soruşturma başlattı.

ÇETİN SOYSAL KİMDİR?

Çetin Soysal, 12 Haziran 1963'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Nasri, annesinin adı Ferice'dir. Ticaret işiyle uğraştı. Yayıncılık yaptı. İstanbul Büyükşehir ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Yaşam Derneği Başkanlığı görevini yürüttü. Soysal, evli ve 1 çocuk babasıdır. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklamaKılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklama
Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!
Cumhurbaşkanı’na hakaretten fezlekeCumhurbaşkanı’na hakaretten fezleke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Çetin Soysal şantaj tehdit

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

2 ANKA-S tipi İHA TSK'ya teslim edildi! Dikkat çeken özellikler

2 ANKA-S tipi İHA TSK'ya teslim edildi! Dikkat çeken özellikler

Miraç Kandili programları: Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

Miraç Kandili programları: Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

Anıtkabir’de İstiklal Marşı'na yasak! CHP'li vekil konuyu Meclis'e taşıdı

Anıtkabir’de İstiklal Marşı'na yasak! CHP'li vekil konuyu Meclis'e taşıdı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!

Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.