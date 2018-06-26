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CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup genç, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı

Imırgı ve beraberindeki gençler, öğle saatlerinde üzerilerinde "Artık tamam", "Parti içinde de adalet" yazan pankartlarla parti genel merkezi önüne geldi. Genel merkez önünde oturma eylemi yapan gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama beklediklerini belirtti.

Hakan Imırgı, oturma eylemini sürdürdüklerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 14.00'te yapacağı toplantının ardından açıklama yapacaklarını bildirdi.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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