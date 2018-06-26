CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında istifa çağrısı: Bedelinin olması lazım

24 Haziran seçimlerinde sürpriz olarak CHP'den Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol, FOX TV'de açıklamalarda bulundu. Erol, dünkü açıklamaları ile CHP yönetimini istifaya davet etmişti.

Erol'un açıklamaları:

Elazığ'da 1995'te milletvekili adayıydım. Elazığ zor bir bölge, kolay bir bölge değil. Elazığ solun olmadığı bir bölge. CHP'nin oylarında büyük bir artış oldu. Elazığ bir milletvekili olarak benden bir beklenti var, buradan bir farklılık yarattık. AK Parti 4 milletvekili aldı. Toplumun beklentilerine yönelik siyaset yaptığınız zaman asla sonuç alamayacağınız bir şey olamaz. Partide tanınırlığı olan milletvekillerini gönderin oraya diye çağrı yaptım.

PARTİYE ELEŞTİRİ



Bir siyasi partinin varoluş nedeni iktidar olmaya yönelik hedefi olmasıdır. Siz eğer iktidar olamıyorsanız her seçimden sonra mazeret yaratamazsınız. Bakanlık iddiasıyla aday olan bir kişi çıkmadı. Yalnızca milletvekili olma iddiası taşıdılar. Bu doğru değil. Herkes partisinin iktidar olması için emek vermelidir. Benim yaptığım gibi bu arkadaşlarımız da kendi illerine dönselerdi CHP'nin daha fazla milletvekili vardı.