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CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında istifa çağrısı: Bedelinin olması lazım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 08:45 | Son Güncelleme

CHP'den 41 yıl sonra Elazığ'da milletvekili olarak seçilen Gürsel Erol, dünkü parti yönetimine istifa çağrısının ardından, sözlerini bugün canlı yayında yineledi. Erol, 'İktidar olamamışsanız bunun bedelinin bir karşılığı olması lazım' dedi.

24 Haziran seçimlerinde sürpriz olarak CHP'den Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol, FOX TV'de açıklamalarda bulundu. Erol, dünkü açıklamaları ile CHP yönetimini istifaya davet etmişti.

Erol'un açıklamaları:

Elazığ'da 1995'te milletvekili adayıydım. Elazığ zor bir bölge, kolay bir bölge değil. Elazığ solun olmadığı bir bölge. CHP'nin oylarında büyük bir artış oldu. Elazığ bir milletvekili olarak benden bir beklenti var, buradan bir farklılık yarattık. AK Parti 4 milletvekili aldı. Toplumun beklentilerine yönelik siyaset yaptığınız zaman asla sonuç alamayacağınız bir şey olamaz. Partide tanınırlığı olan milletvekillerini gönderin oraya diye çağrı yaptım.

PARTİYE ELEŞTİRİ

Bir siyasi partinin varoluş nedeni iktidar olmaya yönelik hedefi olmasıdır. Siz eğer iktidar olamıyorsanız her seçimden sonra mazeret yaratamazsınız. Bakanlık iddiasıyla aday olan bir kişi çıkmadı. Yalnızca milletvekili olma iddiası taşıdılar. Bu doğru değil. Herkes partisinin iktidar olması için emek vermelidir. Benim yaptığım gibi bu arkadaşlarımız da kendi illerine dönselerdi CHP'nin daha fazla milletvekili vardı.

CHP 22'de kalıyorsa ayrı bir sorgulama yapması lazım. Demek ki vatandaşa güven veren adaylar doğru tespit edilememiş. Her seçimden sonra sandık güvenliği ile ilgili yorumlar var. Her seçimin sonucunun gerekçesi sandıklarda hile var olabilir mi? Niye sandık güvenliğini sağlamıyorsunuz?

"BEDELİNİN OLMASI GEREKİYOR"

Koltuk adamlarına değil, CHP'nin iktidar olmasını isteyen dava adamlarına ihtiyaç var. İktidar olamamışsanız bunun bedelinin bir karşılığı olması lazım.

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gürsel erol CHP Elazığ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bedel şart hüsrana uğrattınız,batıurmayamı geldiniz oraya biraz edep yahu KK bu işi beceremi,yor,Liderlik konumunda değil dürüst olmak ayrı lider olmak apayrı .Derhal değişmeli derhal
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