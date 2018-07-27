CHP'li muhalifler kaç imza topladı? Yaşar Tüzün: Kurultay için 628 imza var

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzanın toplandığını açıkladı.

"YETER SAYI ELİMİZDE VAR"

Tüzün "Bize ulaşan imzalı belge sayısı 559, 69 adet de pazartesi ulaşacak. Toplam 628 imza, yeter sayı elimizde var" dedi.

