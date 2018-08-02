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CHP'li Muharrem Erkek: Kurultay için yeterli imza yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 18:21 | Son Güncelleme

Muhaliflerin toplayarak bugün genel merkeze verdiği 630 kurultay imzasıyle ilgili basın toplantısı yapan CHP Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek "Kurultay için yeterli imza yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, muhaliflerin bugün genel merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili yaptığı açıklamada kurultay için yeterli imzanın olmadığını ancak incelemelerin devam ettiğini söyledi.

KURULTAY İÇİN YETERLİ İMZA YOK

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Erkek, kurultay için yeterli imza olmadığını belirterek, "İlk incelemelere göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor" dedi.

Muharrem Erkek, konuşmasına daha sonra şöyle devam etti:

"Sunulan belgeler arasında az da olsa fotokopilerin notere onaylatıldığı beyan edildi. Biz arkadaşlarımızın beyanlarını incelemek üzere teslim aldık. Şu anda yetkili arkadaşlarımız tarafından inceleme işlemleri yapılıyor. 1242 delege var. 15 günlük yasal süre içinde geri çekilen imzalar da var. Bunlar da düşülecek. Bütün işlemler tüzüğe uygun şekilde yapılacak. Yeterli imza varsa kurultayımız yapılır, yoksa yapılmaz. Noter kanalıyla bize tebliğ edilen bir ya da iki imza var."
Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kurultay Imza

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Laaa korkmayın bu kadar yapın bir seçim. Ahhhh koltuk ahhhh nede rahatmışsın
İşte yıllardır Demokrasi getiricez diyenler!.. Anlayın artık bazı şeyleri
Chp lilerden nasıl oy alacaklar.Yoksa Chp yi bitirmek için mi koltuklara yapışma işi.
Yanı partiyi bitirmeden,dibe vurmadan gitmeyiz diyorsunuz yazıklar olsun.
Partiyi bitirdiniz bir kaç delege imzasını çekti meselesi yapıyorsunuz kardeşim bu neyin aklı.
kurultay için yeterli imza yoksa bundan sonra da size oy yok
Allah memleketimizi CHP korusun
ülke elden gidiyor bu kadar başarısız siyasilerin olduğu bir ülkede muhalefetin bu kadar ahmak olması şaşırtıcı
adam seçimlerde 3 oy fazla aldıdiye bide koltuğuna verdiler genel başkanlığa soyundu bide millete meydanlarda bangır bangır bağırdı koltukta gözüm yok diye kılıçtaroğlu seni cumhurbaşkanı adayı yaptı bumuydu karşılığı demekki siyasette verilen yada ağızdan çıkan sözlere itbar etmiyecekmişiz dereyi geç,nceye kadarmış sonra gör başına ne edecem misaliymiş imzalarda ince ince yaprakları döküldü imza vermiyenlere tşklr diyim herkes boyunun ölçüsünü almış oldu
neden korkuyorsunuz sn.mv.li bu kadar korku koltuk korkusu olsa gerek kurultay yapılmaz ise yerel seçimlerde kaybedilecek..taban CHP liler yani ben gibi kişiler ..bazı şeyleri düşünerek hareket edeceğiz.. tabanın isteklerine kulak verin
YA 630 DEĞİL 530 OLSA NE YAZAR KURULTAYDAN NEDEN KAÇILIYOR Kİ YAP KURULTAY GÜÇLENEREK YENİLENEREK ÇIK
Bir koltuk uğruna Sıçtınız CHP nin ağzına CHP bir seçim meclis dışı kalmalı
Allahım bu yüce milleti bu beceriksiz koltukçu pkk destekçilerinin eline bırakma
Kendi içinde koltuk kavgası yapan bir partinin bu ülke için ne faydası olacak
lA KILIÇDAROĞLU NE KOLTUK MANYAĞI ÇIKTIN
CHPye verdiğim oylar haram olsun özellikle 24 haziran ve sonrası için iyi partide Chp de iyi ki kazanmadı. Bunlar bi seçimde darmadağın oldu kazansa ülkeyi nasıl yönetecekti allah bize rağmen korudu. Bu halde koltuk sevdası çıkar kavgası memleketi yer bitirirlerdi. Demokrasinin koruyucu bellediğim chp oylarım haram olsun. Ya velevki imza sayısı yok olsun değişim isteyen bir kişi de olsa demokrasi gereğince dikkate alınır. Hoş incede dava adamı değil seçim akşamı gördük.Öbürüne diktatör diyorduk meğerse diktatör bizdeymiş haberimiz yok bırakmam diyor arkadaş bırakmammmm.
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