CHP'li Muharrem Erkek: Kurultay için yeterli imza yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, muhaliflerin bugün genel merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili yaptığı açıklamada kurultay için yeterli imzanın olmadığını ancak incelemelerin devam ettiğini söyledi.
Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Erkek, kurultay için yeterli imza olmadığını belirterek, "İlk incelemelere göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor" dedi.
Muharrem Erkek, konuşmasına daha sonra şöyle devam etti:
"Sunulan belgeler arasında az da olsa fotokopilerin notere onaylatıldığı beyan edildi. Biz arkadaşlarımızın beyanlarını incelemek üzere teslim aldık. Şu anda yetkili arkadaşlarımız tarafından inceleme işlemleri yapılıyor. 1242 delege var. 15 günlük yasal süre içinde geri çekilen imzalar da var. Bunlar da düşülecek. Bütün işlemler tüzüğe uygun şekilde yapılacak. Yeterli imza varsa kurultayımız yapılır, yoksa yapılmaz. Noter kanalıyla bize tebliğ edilen bir ya da iki imza var."
Ayrıntılar geliyor...
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