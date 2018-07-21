CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu.
Uygulamaya karşı olmadıklarını belirten Muharrem Erkek, "Toplumda bu konuda büyük bir ihtiyaç ve birikme var. Meclis'te konu gündeme geldiğinde grubumuz gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.
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