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CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bedelli askerlik tartışmalarına değindi. Erkek, bedelli askerliğe karşı olmadıklarını belirterek, "Toplumda bu konuda büyük bir ihtiyaç ve birikme var. Meclis'te konu gündeme geldiğinde grubumuz gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

'BEDELLİ ASKERLİĞE KARŞI DEĞİLİZ'

Uygulamaya karşı olmadıklarını belirten Muharrem Erkek, "Toplumda bu konuda büyük bir ihtiyaç ve birikme var. Meclis'te konu gündeme geldiğinde grubumuz gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
CHP'liyim ama sırf şu lafınızla bile bu partiye oy vermekten vaz geçebilirim. Ortada ekonomik kriz yüzünden halkını soymaya çalışan bir hükümet ve fakirin şehit olduğu zenginin askerden kaçtığı bir sistem var. Muhalefete en çok ihtiyaç duyulan anda siz gidip hükümete koltuk çıkıyorsunuz.
bence chp karşı olmalıydı .birikme varsa para öde geç olmaz ,paraya ihtiyaç olduğu için bedelli çıkartıyor hükümet ,birikme olduğu için değil..önceki yıllardada birikme olduğunda bedelli diye bir şeyi ilk tarkan askerlik yapacağı sıralar gördü ülke..bakın bakalım 90dan önce bedelli diye birşey var mı? yok..sonra normal askerliğe gidenlerin içinden bazılarına sefer görev emri verirler bu kişiler ilk önce cepheye gider ,bu bedelliler herhangi bir savaşta cepheyede gitmeyecek o zaman hem askerlikten hem savaştan muaf gibi birşey ,garibanın oğlu mu sadece bu ülkenin sahibi..
Ben bir CHP üyesi olarak ne seni nede yönetim kadrosunu ciddiye almıyorum. Ayrıca sen de benim gibi sadece bir üyesin. parti adına görüş belirtemezsin.
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