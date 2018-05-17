CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

Alınan bilgiye göre, milletvekilleri Gaytancıoğlu ile Gündoğdu'nun içinde bulunduğu, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 39 BH 312 plakalı otomobil Asım Çavuşoğlu viyadüğü mevkisinde, yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, hafif yaralanan Gaytancıoğlu ile Gündoğdu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
İLK MUAYENELERİNİN ARDINDAN ODALARA ALINDI
Milletvekilleri, acil serviste yapılan ilk muayenelerinin ardından odalara alındı.
Kazayı duyan Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.
Milletvekili Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara’dan Trakya'ya giden Gaytancıoğlu ile Gündoğdu'nun bulunduğu aracın yağmur nedeniyle kaza yaptığını ifade ederek, "Arkadaşlarımızın içinde bulunduğu araç birkaç defa dönmüş ve bariyerlere çarpmış. Bunun sonucunda her iki milletvekilimiz de çok şükür hafif yaralı olarak bu kazayı atlattı." dedi.
"ALLAH KORUDU ONLARI"
Her iki milletvekilinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Özcan, "Ben az önce kendileri ile görüştüm. Tomografileri çekiliyor. Bir tanesinin tomografileri temiz çıktı. Edirne Milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu'nun başına hafif bir dikiş atılacak sadece... Vecdi Gündoğdu arkadaşımızın da burnuna bir darbe gelmiş. Bir de bacağında bir darbe var. Onun da tetkikleri yapılıyor ama doktorlarımızın söylediğine göre çok şükür hayati tehlikeleri yok. Allah korudu onları." ifadesini kullandı.
İlk tedavisi tamamlandıktan sonra servise alınan Gündoğdu da kazanın yağmur nedeniyle meydana geldiğini belirterek, "Yağmurlu havada gittiğimiz için dolayısıyla su birikintisi olmuş oraya girince neticede arabayı savurdu." dedi.
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